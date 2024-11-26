Літак NASA виявив секретну підземну базу для ядерних ракет у Гренландії (фото)

Під час дослідження крижаних щитів Гренландії вчені виявили приховані підземні тунелі часів Холодної війни.

Науковці з NASA, які вивчали крижані щити Гренландії, отримали безпрецедентний краєвид занедбаного "міста під льодом", побудованого американськими військовими під час Холодної війни. У цьому місці мали розмістити ядерні ракети, які могли бути запущені на Радянський Союз у разі війни між цією країною та США, пише Space.

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Вчені з NASA використовували дослідницький літак Gulfstream III для вивчення крижаних щитів Гренландії. За допомогою радіолокаційних приладів вчені проводили вимірювання глибини крижаного щита і шарів корінної породи під ним. Отримані знімки дали можливість побачити покинуту військову базу США часів Холодної війни під назвою Camp Century. Ця база складається із серії тунелів, які створені прямо в крижаному щиті.

Отримані знімки дали можливість побачити покинуту військову базу США часів Холодної війни під назвою Camp Century Фото: NASA

За словами вчених, вони хотіли побачити корінні породи під крижаним щитом, і спочатку не зрозуміли, що ж вони насправді виявили. При цьому в заяві NASA сказано, що на нових радіолокаційних знімках окремі споруди в секретному "місті" видно так, як їх ніколи не бачили раніше.

Так зване "місто під льодом" побудували в рамках секретного американського військового проєкту "Крижаний черв'як" у розпал Холодної війни Фото: space.com

Так зване "місто під льодом" було збудовано в рамках секретного американського військового проєкту "Крижаний черв'як" у розпал Холодної війни. Згідно з проєктом, у крижаному щиті Гренландії мали збудувати серію тунелів протяжністю понад 4000 км, які можна було використовувати для розміщення міжконтинентальних ядерних балістичних ракет, спрямованих на Радянський Союз.

Згідно з проектом, у крижаному щиті Гренландії мали збудувати серію тунелів протяжністю понад 4000 км, які можна було використати для розміщення міжконтинентальних ядерних балістичних ракет, спрямованих на Радянський Союз. Фото: space.com

Базу Camp Century почали будувати 1959 року, але її закинули 1967 року через високі витрати і проблеми, пов'язані із запобіганням обвалення тунелів у постійно мінливому крижаному покриві. Тоді вдалося побудувати тільки 21 тунель протяжністю приблизно 3 км, але ядерних ракет там так і не розмістили.

Базу Camp Century почали будувати 1959 року, але її закинули 1967 року через високі витрати і проблеми, пов'язані із запобіганням обвалення тунелів Фото: space.com

Американські військові хотіли використовувати північну частину Гренландії для розміщення стартових майданчиків для ядерних ракет через близьке розташування острова до Радянського Союзу. Планувалося створити тисячі тунелів на глибині до 9 метрів під поверхнею. Американці планували розмістити на секретній базі ракети Minuteman IRBM, які могли б злітати через крижаний щит.

Хоча секретна база Camp Century давно закинута, її залишки все ще нагадують про епоху Холодної війни. Коли підземне "місто" було закинуте, то військові США залишили поховання зброї, палива і забруднюючих речовин. Але крижаний щит Гренландії, що тане, поступово оголює ці залишки військової бази.

За словами вчених, Camp Century є місцем, за допомогою якого можна оцінити, як мінливий клімат на Землі впливає на такі регіони, як крижані щити Гренландії. Вимірювання товщини льоду допомагають зрозуміти, як крижані щити реагують на швидке потепління і таким чином можна спрогнозувати підвищення рівня моря.

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