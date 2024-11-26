Самолет NASA обнаружил секретную подземную базу для ядерных ракет в Гренландии (фото)

Во время исследования ледяных щитов Гренландии ученые обнаружили скрытые подземные туннели времен Холодной войны.

Ученые из NASA, которые изучали ледяные щиты Гренландии, получили беспрецедентный вид заброшенного "города подо льдом", построенного американскими военными во время Холодной войны. В этом месте должны были разместить ядерные ракеты, которые могли быть запущены на Советский Союз в случае войны между этой страной и США, пишет Space.

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Ученые из NASA использовали исследовательский самолет Gulfstream III для изучения ледяных щитов Гренландии. С помощью радиолокационных приборов ученые проводили измерение глубины ледяного щита и слоев коренной породы под ним. Полученные снимки дали возможность увидеть заброшенную военную базу США времен Холодной войны под названием Camp Century. Эта база состоит из серии туннелей, которое созданы прямо в ледяном щите.

Полученные снимки дали возможность увидеть заброшенную военную базу США времен Холодной войны под названием Camp Century Фото: NASA

По словам ученых, они хотели увидеть коренные породы под ледяным щитом, и сначала не поняли, что же они на самом деле обнаружили. При этом в заявлении NASA сказано, что на новых радиолокационных снимках отдельные сооружения в секретном "городе" видны так, как их никогда не видели раньше.

Так называемый "город подо льдом" был построен в рамках секретного американского военного проекта "Ледяной червь" в разгар Холодной войны Фото: space.com

Так называемый "город подо льдом" был построен в рамках секретного американского военного проекта "Ледяной червь" в разгар Холодной войны. Согласно проекту, в ледяном щите Гренландии должны были построить серию туннелей протяженностью более 4000 км, которые можно было использовать для размещения межконтинентальных ядерных баллистических ракет, направленных на Советский Союз.

Согласно проекту, в ледяном щите Гренландии должны были построить серию туннелей протяженностью более 4000 км, которые можно было использовать для размещения межконтинентальных ядерных баллистических ракет, направленных на Советский Союз Фото: space.com

Базу Camp Century начали строить в 1959 году, но ее забросили в 1967 году из-за высоких затрат и проблем, связанных с предотвращением обрушения туннелей в постоянно меняющемся ледяном покрове. В тоге удалось построить только 21 туннель протяженностью примерно 3 км, но ядерных ракет там так и не разместили.

Базу Camp Century начали строить в 1959 году, но ее забросили в 1967 году из-за высоких затрат и проблем, связанных с предотвращением обрушения туннелей Фото: space.com

Американские военные хотели использовать северную часть Гренландии для размещения стартовых площадок для ядерных ракет из-за близкого расположения острова к Советскому Союзу. Планировалось создать тысячи туннелей на глубине до 9 метров под поверхностью. Американцы планировали разместить на секретной базе ракеты Minuteman IRBM, которые могли бы взлетать через ледяной щит.

Хотя секретная база Camp Century давно заброшена, ее остатки все еще напоминают об эпохе Холодной войны. Когда подземный "город" был заброшен, то военные США оставили захоронение оружия, топлива и загрязняющих веществ. Но тающий ледяной щит Гренландии постепенно обнажает эти остатки военной базы.

По словам ученых, Camp Century является местом, с помощью которого можно оценить, как меняющийся климат на Земле влияет на такие регионы, как ледяные щиты Гренландии. Измерение толщины льда помогают понять, как ледяные щиты реагируют на быстрое потепление и таким образом можно спрогнозировать повышения уровня моря.

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