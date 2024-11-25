Температура 10 млн градусов Цельсия: Млечный Путь окружает горячая сфера, что выяснили ученые

Астрономы смогли выяснить, что является таинственном источником, поддерживающим очень горячий газ, обнаруженный вокруг нашей галактики.

Ученые выяснили, что Млечный Путь окружает огромная сфера из горячего газа, а также смогли найти объяснение тому, каким образом эта структура существует. То есть астрономы смогли найти загадочный источник, который направляет тепло из нашей галактики в ее окрестности. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

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Млечный Путь состоит из сотен миллиардов звезд, но межзвездного газа, необходимого для создания новых звезд, намного больше. Точно оценить объем этого газа пока не удалось, учитывая то, что он достаточно разреженный.

Несколько десятилетий назад астрономы впервые выяснили, что Млечный Путь окружает огромная сфера, состоящая из горячего газа. Диаметр этой сферы оценили в примерно 700 000 световых лет, что в 7 раз больше размера Млечного Пути. Ученые выяснили, что температура этого газа составляет несколько миллионов градусов Цельсия.

Теперь же астрономы обнаружили еще более горячий газ в этой сфере, температура которого составляет 10 млн градусов Цельсия. Но источник тепла, необходимого для поддержания такой температур сначала не был обнаружен. Астрономы продолжили свое исследование и выяснили, что это может быть.

Признаки существования сверхгорячего газа вокруг нашей галактики были обнаружены с помощью рентгеновского излучения, которое он выпускает. В то же время признаки этого газа были обнаружены в спектрах света, который излучают три далеких квазара (очень яркие ядра далеких галактик, создаваемые массивной черной дырой) в виде поглощающей среды.

Исследование показало, что газ, ответственный за излучение и поглощение, не является одним и тем же веществом. Только очень горячий газ, который находится вокруг Млечного Пути излучает рентгеновский свет.

Ученые пришли к выводу, что взрывы массивных звезд в различных областях галактического диска в виде сверхновых нагревают газ вокруг диска до чрезвычайно высоких температур. При этом они наполняют материю вокург нашей галактики тяжелыми химическими элементами, созданными во время взрыва.

Созданный во время взрывов звезд газ перемещается из галактического диска и вырывается в окружающий космос, нагревает местный межгалактический газ, а затем остывает, возможно возвращается обратно в галактику.

В очень горячем газе вокруг нашей галактики было обнаружено огромное количество таких химических элементов как сера, магний и неон. Эти элементы выбрасываются в космос во время взрыва сверхновых.

Ученые считают, что сочетание взрывов массивных звезд и активное звездообразование также стало причиной существования очень горячей газовой сферы вокруг нашей галактики.

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