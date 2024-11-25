Инцидент на орбите: после стыковки российского корабля с МКС там появился неприятный запах

Астронавты на борту Международной космической станции сообщили о появлении странного запаха и надели защитное снаряжение.

В субботу, 23 ноября, произошла стыковка российского грузового космического корабля "Прогресс МС-29" c Международной космической станцией (МКС). Корабль доставил на орбиту примерно 3 тонны продовольствия, топлива и припасов. Когда российские астронавты открыли люк грузового корабля, их ждал неприятный сюрприз: токсичный запах, пишет Ars Technica.

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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-29" состыковался с российским модулем "Поиск" на МКС. Согласно сообщению NASA, которое появилось в воскресенье, 24 ноября, когда российские астронавты открыли люк корабля, то они почувствовали неожиданный запах и увидели небольшие капли. После этого было принято решение закрыть люк модуля "Поиск", который отделял его от остальной части космической станции.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-29" Фото: Wikipedia

В NASA сообщили, что был проведен анализ состояния воздуха с помощью датчиков, фиксирующих загрязнение, после обнаружения необычного запаха. Диспетчеры NASA сообщили, что качество воздуха внутри МКС находится на нормальном уровне.

Как пишет издание, возможно в NASA, немного преуменьшают серьезность данного инцидента. Согласно заявлению Анатолия Зака, который пишет о космосе на независимом сайте Russian Space Web, на самом деле запах, обнаруженный астронавтами на МКС был токсичным. Из-за этого российские астронавты немедленно закрыли люк грузового корабля "Прогресс МС-29".

По словам Зака, российские астронавты после обнаружения неприятного запаха надели защитное снаряжение и активировали дополнительную систему очистки воздуха в российском сегменте МКС. В то же время астронавт NASA Дон Петтит, который находился в американском сегменте МКС, сообщил, что почувствовал запах, который был похож вонь от распыленной в воздухе краски.

В NASA заявили в воскресенье, что для экипажа МКС нет никакой угрозы и астронавты работают над открытием люка между модулем "Поиск" и грузовым космическим кораблем. При этом все остальные операции выполняются на МКС в штатном режиме.

Модуль "Поиск" соединен с российским модулем "Звезда" с 2009 года и представляет собой небольшую конструкцию, которую используют для стыковки космических кораблей и выходов в открытый космос в российской части МКС.

Модуль "Поиск" на МКС Фото: Wikipedia

Точно не известно, что стало причиной появления неприятного запаха, исходящего от корабля "Прогресс МС-29", но вероятно произошла утечка жидкости из системы охлаждения корабля. Ранее у российских космических кораблей уже случались такие утечки.

Согласно недавнему исследованию, как уже писал Фокус, в мозге астронавтов, которые долгое время находятся в космосе, происходят странные изменения.

Также Фокус писал о том, что новая теория объясняет, где все инопланетяне. Результаты нового исследования являются не очень хорошей новостью для тех, кто надеется обнаружить внеземные цивилизации.