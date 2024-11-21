Астронавты возвращаются из космоса другими людьми: что-то странное происходит с их мозгом

Новое исследование обнаружило странное изменение в работе мозга астронавтов, которые длительное время находились на борту МКС.

Ученые изучили поведение 25 астронавтов, которые побывали на борту Международной космической станции (МКС) в течение шести месяцев за последние несколько лет. Оказалось, что астронавтам требуется больше времени для выполнения определенных задач, связанных со скоростью обработки данных, рабочей памятью и вниманием во время их пребывания в космосе. Эти результаты вызывают обеспокоенность по поводу влияния будущих полетов на Луну и Марс на мозг астронавтов. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Physiology, пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые уже давно знают о трудностях, с которыми сталкиваются астронавты в космосе, включая воздействие космической радиации, невесомости, потерю плотности костей и трудности со сном. Теперь ученые выяснили, что когнитивная деятельность астронавтов может также измениться в космосе, что выражается в более медленной обработке информации.

Авторы исследования изучили когнитивные способности 25 астронавтов с помощью серии тестов, которые те выполняли перед полетом на МКС, во время пребывания на станции в течение 6 месяцев, а также после возвращения на Землю. С помощью каждого из тестов ученые измеряли скорость обработки данных и точность процесса, сравнивая производительность астронавтов в разные периоды времени.

Выяснилось, что астронавты реагировали на задачи, с помощью которых оценивалась скорость обработки данных, рабочая память и внимание, более медленнее в космосе, чем на Земле. Но при этом уровень точности сохранялся. Также выяснилось, что изменения в когнитивном поведении астронавтов не сохранялись после их возвращения на Землю.

Ученые выяснили, что когнитивная деятельность астронавтов может также измениться в космосе, что выражается в более медленной обработке информации Фото: NASA

При этом ученые не обнаружили доказательств значительного повреждения мозга или постоянных когнитивных нарушений. Но ученые не обнаружили точную причину произошедших в мозге астронавтов изменений.

Ученые считают, что возможной причиной может быть стресс, который испытывает человек в космосе. По словам авторов исследования, даже на Земле скорость обработки данных, рабочая память и внимание могут временно изменятся, когда человек находится в состоянии стресса.

Хотя ученые многое знают о том, как длительное пребывание в космосе может негативно сказаться физическом состоянии человека, то, что касается мозга, когнитивное поведение астронавтов изучено меньше, но есть признаки того, что космос может влиять и на мозг человека.

NASA готовится вернуть астронавтов на Луну в ближайшем будущем, а затем отправить первых людей на Марс. Учитывая данные исследования, такие длительные путешествия в космосе могут оказать более негативное влияние на состояние астронавтов, чем предполагалось.

Как уже писал Фокус, Млечный Путь отличается от похожих галактик. Астрономы считают, что нельзя использовать нашу галактику для понимания эволюции подобных ей астрономических объектов.

Также Фокус писал о том, что в NASA решили изменить орбиту МКС, чтобы станция не столкнулась с опасным куском космического мусора. Для этого пришлось запустить двигатели грузового космического корабля, который состыкован с орбитальной станцией.