Опасная ситуация на орбите: МКС пришлось запустить двигатели, чтобы избежать столкновения

Кусок космического мусора, летящий в сторону Международной космической станции, заставил NASA предпринять срочные меры по уклонению.

Во вторник, 19 ноября, в 22:09 по Киеву, были запущены двигатели российского космического грузового корабля "Прогресс", прикрепленного Международной космической станции (МКС). Это было сделано для того, чтобы немного изменить орбиту станции и благодаря этому удалось уклониться от потенциально опасного куска космического мусора, пишет Space.

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Согласно сообщению NASA, для МКС существовала угроза столкновения с обломком неработающего военного метеорологического спутника, который развалился на части еще в 2015 году. С тех пор обломки летают вокруг Земли и представляют угрозу для работающих спутников, в том числе и для МКС.

Как показали расчеты, если не провести маневр уклонения, то обломок космического мусора пролетит в пределах 4 км от МКС и потенциально может врезаться в станцию. Поэтому NASA, совместно с "Роскосмосом", приняло решение изменить орбиту МКС с помощью запуска двигателей российского космического грузового корабля "Прогресс". Двигатели работали в течение 5,5 минут. Таким образом удалось избежать опасного инцидента.

Подобные маневры уклонения не являются чем-то необычным. С 1999 года по 2022 год МКС пришлось уклоняться от обломков космического мусора уже 32 раза. В 2023 году станции пришлось менять свою орбиту из-за космического мусора 2 раза.

Но такие инциденты могут возникать чаще, ведь низкая околоземная орбита все больше наполняется неработающими спутниками и отработанными ступенями космических ракет.

Маневр уклонения, который выполнила МКС, произошел всего за почти 2 часа до важного события в области космических полетов. Во вторник,19 ноября в полночь с космодрома компании SpaceX в штате Техас состоялся шестой испытательный запуск в космос мегаракеты Starship, как уже писал Фокус.

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