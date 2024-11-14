Ситуация на МКС: что-то странное происходит с застрявшими в космосе астронавтами NASA (фото)

В NASA начали следить за здоровьем застрявшего на орбите астронавта после того, как появились слухи о проблемах у еще одного члена экипажа МКС.

Недавно некоторые таблоиды начали распространять информацию о том, что астронавт NASA Сунита Уильямс сильно сбросила вес. Теперь же инсайдеры утверждают, что врачи NASA начали пристально следить за здоровьем астронавта Барри Уилмора, который также, якобы сильно похудел, пишет Daily Mail.

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Сунита Уильямс и Барри Уилмор были членами экипажа космического корабля Boeing Starliner, который доставил их на Международную космическую станцию (МКС) в начале июня. Но у корабля были выявлены разные неисправности и в итоге в NASA решили, что опасно возвращать Уилмора и Уильмяс домой на этом корабле.

Сунита Уильямс опровергла слухи о том, что она похудела на орбите

В итоге вместо того, чтобы провести на МКС 10 дней, двое астронавтов находятся там уже 5 месяцев и вернуться домой только в феврале следующего года на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Что касается космического корабля Starliner, то он вернулся на Землю в автономном режиме без экипажа в начале сентября. Таким образом Уильямс и Уилмор застряли на орбите.

Сунита Уильямс и Барри Уилмор были членами экипажа космического корабля Boeing Starliner, который доставил их на Международную космическую станцию (МКС) в начале июня Фото: NASA

Сотрудник NASA на условиях анонимности сообщили, что Уилмор похудел за 160 дней пребывания на МКС. Хотя потеря веса, по словам инсайдера, не выглядит такой сильной, как у Уильямс, врачи внимательно следят за состоянием его здоровья. Неясно, сколько веса он потерял за все пребывания в космосе.

Корабль Starliner вернулся на Землю в автономном режиме в начале сентября

Такое заявление от инсайдера появилось после того, как Уильямс опровергла слухи о том, что она похудела, которые распространяли таблоиды, во время общения с центром управления полетами 12 ноября.

Астронавт Барри Уилмор Фото: NASA

По словам Уильямс слухи появились после того, как были опубликованы ее фотографии, на которых кажется, что она сильно сбросила вес. Уильямс заявила, но на самом деле она нарастила мышечную массу, а ее внешний вид связан с перемещением жидкости по телу во время пребывания в условиях невесомости. Уильямс заявила, что весит столько же, сколько и при запуске на МКС в июне.

Когда человек долго находится в невесомости, то кровь и жидкости в теле перемещаются в верхнюю часть организма, что иногда может привести к отечности и похудению ног. Но астронавты занимаются физическими упражнениями, что условия космоса не сильно повлияли на их здоровье.

Астронавт Сунита Уильмяс Фото: NASA

В то же время нет ничего необычного в том, что астронавты на МКС теряют небольшое количество веса. Это происходит в основном из-за уменьшения мышечной массы и плотности костей.

Другой источник в NASA на условиях анонимности заявил, что на самом деле космическое агентство обеспокоено слухами о здоровье Уильямс.

Издание обратилось за официальными комментариями в NASA, но получило отказ комментировать информацию инсайдеров. Вместо этого в NASA заявили, что все их астронавты на борту МКС проходят плановые медицинские обследования и с их здоровьем все в порядке.

Как уже писал Фокус, у NASA проблемы со скафандрами и самой МКС. Нынешние скафандры для астронавтов NASA использует с 80-х годов прошлого века, в то время как на Международной космической станции уже давно происходит утечка воздуха.

Также Фокус писал о том, что ученые нашили очень маленькую карликовую галактику, которая находится в том регионе космоса, где рядом нет других галактик. Она настолько изолирована, что, возможно, это самая одинокая известная галактика в космосе.