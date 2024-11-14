У NASA проблемы со скафандрами: зачем российская часть МКС закрыта для американцев

Нынешние скафандры для астронавтов NASA использует с 80-х годов прошлого века, в то время как на Международной космической станции уже давно происходит утечка воздуха.

Командир миссии SpaceX Crew-8, астронавты которой вернулись на Землю с Международной космической станции (МКС) в конце октября рассказал о проблемах, которые связаны, как с самой орбитальной лабораторией, так и со скафандрами NASA, пишет Space.

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Во время недавней пресс-конференции астронавт NASA Мэтью Доминик, который был командиром миссии SpaceX Crew-8, заявил о том, что и МКС и скафандры астронавтов NASA имеют возраст в несколько десятилетий. Именно это привело к существующим проблемам.

По словам Доминика, все скафандры, которые носят астронавты NASA являются старыми, а потому возникают проблемы при их повторном использовании. Доминик вернулся на Землю вместе с еще тремя астронавтами с МКС на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceХ 25 октября.

На МКС, строительство которой началось в 1998 году, уже несколько лет происходит утечка воздуха из российского сегмента станции и в NASA признали эту проблему самой большой угрозой для безопасности МКС. Пока что NASA и "Роскомос" контролируют ситуацию, но неизвестно, что будет дальше.

Участники миссии SpaceX Crew-8: (справа налево) астронавты NASA Джанетт Эппс, Мэтью Доминик, Майкл Барратт и российский астронавт Александр Гребенкин Фото: NASA

В то же время у астронавтов миссии Crew-8 несколько раз возникли проблемы со скафандрами на орбите. В частности, это касается утечек охлаждающей жидкости. В NASA сообщили, что проблема уже решена и астронавты смогут выйти в открытый космос, но уже в следующем году.

Скафандры, которые используют астронавты NASA, были созданы в 70-х годах прошлого века и впервые их начали использовать в 80-х годах астронавты, летающие на орбиту на космических шаттлах.

Что касается утечки воздуха на МКС, то Доминик заявил, что "Роскомос" держит люк между американской и российской частью орбитальной станции закрытым в качестве меры предосторожности. Это действительно влияет на экипаж МКС только во время разгрузки определенных грузовых космических кораблей.

NASA планирует заменить МКС коммерческими космическими станциями в начале 2030-х годов, а также работает над созданием скафандров следующего поколения вместе с частными компаниями.

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