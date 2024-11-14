На новом снимке телескопа Хаббл две галактики запутались в "волосах царицы": что происходит (фото)

Астрономы увидели процесс взаимодействия двух галактик, которые находятся в созвездии Волосы Вероники.

Космический телескоп Хаббл запечатлел две галактики, которые взаимодействуют между собой таким образом, что это привело к образованию "узлов в волосах царицы", пишет Space.

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Астрономы из Европейского космического агентства (ЕКА) представили новый снимок телескопа Хаббл (ЕКА управляет им вместе с NASA), на котором показаны две галактики с общим названием MCG+05-31-045.

Этот дуэт находится на расстоянии 390 млн световых лет от нас в созвездии Волосы Вероники. На латыни это название звучит, как Волосы Береники, ведь созвездие было названо в честь царицы Древнего Египта Береники II, которая правила страной вместе с мужем Птолемеем III в 3 веке до н.э.

На изображении видно, что более крупная эллиптическая галактика вытягивает газ из меньшей спиральной галактики, что приводит к разрушению ее спиральных рукавов.

Этот межзвездный газ является источником "топлива" для появления новых звезд в эллиптической галактике. В то же время спиральная галактика в конечном итоге останется почти полностью без газа и в ней останутся лишь стареющие звезды. По словам ученых, этот процесс завершится через несколько миллионов лет и до тех пор "царица Береника будет страдать от узлов в ее волосах".

Этот дует находится на расстоянии 390 млн световых лет от нас в созвездии Волосы Вероники Фото: ESA

Эллиптическая галактика в центре снимка имеет характерную овальную форму и яркое ядро. Слева находится ее меньший компаньон с хорошо различимыми спиральными рукавами. Две галактики соединяет поток газа, который выходит из одного из спиральных рукавов меньшей галактики.

Пара галактик MCG+05-31-045 входят в состав группы галактик под названием скопление Волос Вероники. Многие галактики в этом скоплении пережили подобный процесс слияния крупной и маленькой галактики,

В скопление Волос Вероники входит более 1000 галактик и некоторые их них можно увидеть на новом снимке телескопа Хаббл на заднем плане. Многие галактики в скоплении являются эллиптическими, некоторые их них до этого были спиральными, но в результате столкновения с другими галактиками они изменили свою форму.

В результате подобных взаимодействий между галактиками, как это показано на снимке, часто в более крупных компаньонах происходит всплеск звездообразования из-за полученного нового газа из меньшего компаньона. В то же время последние часто после этого уже не могут создавать новые звезды, ведь им не хватает межзвездного газа.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили, возможно, самую одинокую галактику во Вселенной. Обнаруженная карликовая галактика находится в миллионах световых лет от ближайших соседей и в ней не происходит создание новых звезд.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли кольцевую галактику, но каким образом она сформировалась, точно никто не знает. Данные галактики вообще не вписываются в известную классификацию таких астрономических объектов и являются очень редкими.