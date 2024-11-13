Не поддается объяснению: астрономы обнаружили необычную галактику с тремя кольцами (фото)

Далекая галактика окружена тремя концентрическими кольцами, и она бросает вызов пониманию классификации галактик.

С помощью наземного телескопа Subaru астрономы Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружили очень редкую галактику с тремя кольцами. Она находится на расстоянии примерно 800 млн световых лет от нас. То, как образовалась эта галактика, остается загадкой, пишет Live Science.

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Существует стандартная классификация галактик, которая называется последовательность Хаббла. Согласно ей, все галактики делятся на четыре типа: эллиптические, линзовидные, спиральные и неправильные.

Эллиптические галактики имеют форму вытянутого овала, они гладкие и в них равномерно распределены звезды.

Линзовидные галактики похожи на сплющенный эллипс, но у них в центре находится выпуклость, известная, как балдж.

У спиральных галактик, таких как наш Млечный Путь, есть похожая выпуклость в центре, но вместо внешнего диска у таких галактик имеются закрученные спиральные рукава.

Неправильные галактики, потому так и называются, ведь они не имеют четко организованной формы.

Кольцевые галактики нельзя описать с помощью данной классификации, то есть они не соответствуют ни одному из вышеперечисленных типов галактик. Поэтому некоторые астрономы считают, что нужно обновить последовательность Хаббла. Хотя ученые знают, что галактики, которые классифицируются согласно последовательности Хаббла, имеют один из двух возможных путей развития, никто точно не знает, как образуются кольцевые галактики.

С помощью наземного телескопа Subaru астрономы Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружили очень редкую галактику с тремя кольцами. Она находится на расстоянии примерно 800 млн световых лет от нас Фото: Live Science

Одна из самых главных теорий предполагает, что что кольцевые галактики возникают в результате столкновения и подлеющего слияния галактик. Согласно теории, когда одна галактика врезается в центр спиральной галактики, то это вызывает сообразную ударную волну и газ, а также пыль образуют кольцо.

Есть и другая теория, согласно которой кольца вокруг галактик возникают в результате движения межзвездного газа, который накапливается в определенных местах пол влиянием гравитации. При определенных обстоятельствах это может привести к созданию одного и даже больше колец из газа и пыли, которые окружают галактику.

Японские ученые, которые отвечают за классификацию галактик, изображения которых получил телескоп Subaru, считают, что кольцевые галактики возникают в результате столкновения двух галактик. Но астрономы не могут точно сказать, каким образом была создана обнаруженная галактика с тремя кольцами. Может это произошло в результате нескольких столкновений галактик, а может быть существует какой-то иной способ создания таких объектов. Пока что у астрономов нет ответа на этот вопрос.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, что мы живем не в самой лучшей для разумной жизни Вселенной. Новое исследование предполагает, что во Вселенных, где имеется больше темной энергии, существует больше шансов на возникновение разумной жизни.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в ранней Вселенной галактики, которые невозможно объяснить существующей моделью формирования таких объектов. Ученые предполагают, в их создании, вопреки общепринятой теории, не принимала участие темная материя.