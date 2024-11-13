Мы живем не в самой лучшей для разумной жизни Вселенной: что выяснили физики

Новое исследование предполагает, что во Вселенных, где имеется больше темной энергии, существует больше шансов на возникновение разумной жизни.

До сих пор никто не знает существует ли разумная жизнь где-то во Вселенной. Учитывая, что один разумный вид живет на Земле, теоретически это возможно и в других частях космоса. Никто не знает, является ли наша планета самым лучшим местом для создания жизни, ведь могут быть еще более лучшие места. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, решили выяснить, живем ли мы в самой лучшей из возможных Вселенных для жизни и разумной жизни, в частности. Результате показали, что это не так, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрофизики использовали уравнение Дрейка, которое используется для установления вероятности существования разумной жизни в других частях нашей галактики. В результате они создавали новую модель для расчета вероятности появления разумной жизни и жизни вообще в разных возможных гипотетических Вселенных.

Хотя некоторые параметры уравнения Дрейка можно легко измерить, другие все еще остаются загадкой. Но астрофизики использовали для своей модели один важный параметр – наличие темной энергии. Это гипотетическая форма энергии, которая, как считается существует в нашей Вселенной и должна существовать в других Вселенных, если брать за основу концепцию мультивселенной.

Благодаря темной энергии наша Вселенная постоянно расширяется с ускорением. При этом наличие темной энергии может объяснить многие наблюдаемые явления в космосе, но пока нет подтверждения тому, что она действительно существует.

Благодаря темной энергии наша Вселенная постоянно расширяется с ускорением Фото: New Atlas

По слова астрофизиков, если темная энергия существует, то она оказывает огромное влияние на Вселенную, в частности на образование новых звезд и возникновение жизни. Для развития жизни необходимы звезды, которые помогают формироваться планетам, а также создают необходимые для жизни химические элементы. При этом темная энергия может помогать поддерживать стабильную структуру Вселенной, что помогает развитию не просто жизни, а разумной жизни.

Новая модель показывает, как обилие темной энергии сочетается с возможностью появления жизни в разных Вселенных. В нашей Вселенной эффективность преобразования обычной материи в звезды составляет примерно 23%. Модель астрофизиков показывает, как эта эффективность меняется в зависимости от количества темной энергии в разных Вселенных.

В нашей Вселенной эффективность преобразования обычной материи в звезды составляет примерно 23%. Модель астрофизиков показывает, как эта эффективность меняется в зависимости от количества темной энергии в разных Вселенных Фото: BBC

Согласно модели, если темной энергии во Вселенной больше, то эффективность образования новых звезд возрастает до 27%. Это значит, что, чем больше звезд, тем выше вероятность возникновения жизни.

По словам астрофизиков, результаты показывают, что мы живем не в самой лучшей для появления жизни Вселенной, и в других гипотетических Вселенных условия для появления жизни вообще, и разумной жизни в частности, намного выше.

Ученые рассмотрели разные вероятные Вселенные, от тех, где вообще нет темной энергии, до тех, где ее в 100 000 раз больше, чем в нашей Вселенной.

Как уже писал Фокус, со Вселенной что-то не так, ведь новое открытие астрономов бросает вызов теории гравитации. Ученые обнаружили признаки того, что во Вселенной может не существовать темной материи, а традиционная теория гравитации может быть неполной.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли в межзвездном молекулярном облаке химические соединения, которые могут помочь разгадать тайну возникновения жизни на Земле.