Ми живемо не в найкращому для розумного життя Всесвіті: що з'ясували фізики

Нове дослідження припускає, що у Всесвітах, де є більше темної енергії, існує більше шансів на виникнення розумного життя.

Досі ніхто не знає чи існує розумне життя десь у Всесвіті. Враховуючи, що один розумний вид живе на Землі, теоретично це можливо і в інших частинах космосу. Ніхто не знає, чи є наша планета найкращим місцем для створення життя, адже можуть бути ще кращі місця. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, вирішили з'ясувати, чи живемо ми в найкращому з можливих Всесвітів для життя і розумного життя, зокрема. Результати показали, що це не так, пише IFLScience.

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Астрофізики використовували рівняння Дрейка, яке використовується для встановлення ймовірності існування розумного життя в інших частинах нашої галактики. У результаті вони створювали нову модель для розрахунку ймовірності появи розумного життя і життя взагалі в різних можливих гіпотетичних Всесвітах.

Хоча деякі параметри рівняння Дрейка можна легко виміряти, інші все ще залишаються загадкою. Але астрофізики використали для своєї моделі один важливий параметр — наявність темної енергії. Це гіпотетична форма енергії, яка, як вважається, існує в нашому Всесвіті й має існувати в інших Всесвітах, якщо брати за основу концепцію мультивсесвіту.

Завдяки темній енергії наш Всесвіт постійно розширюється з прискоренням. При цьому наявність темної енергії може пояснити багато спостережуваних явищ у космосі, але поки що немає підтвердження того, що вона дійсно існує.

Завдяки темній енергії наш Всесвіт постійно розширюється з прискоренням Фото: New Atlas

За словами астрофізиків, якщо темна енергія існує, то вона чинить величезний вплив на Всесвіт, зокрема на утворення нових зірок і виникнення життя. Для розвитку життя необхідні зірки, які допомагають формуватися планетам, а також створюють необхідні для життя хімічні елементи. При цьому темна енергія може допомагати підтримувати стабільну структуру Всесвіту, що допомагає розвитку не просто життя, а розумного життя.

Нова модель показує, як велика кількість темної енергії поєднується з можливістю появи життя в різних Всесвітах. У нашому Всесвіті ефективність перетворення звичайної матерії на зірки становить приблизно 23%. Модель астрофізиків показує, як ця ефективність змінюється залежно від кількості темної енергії в різних Всесвітах.

У нашому Всесвіті ефективність перетворення звичайної матерії на зірки становить приблизно 23%. Модель астрофізиків показує, як ця ефективність змінюється залежно від кількості темної енергії в різних Всесвітах Фото: BBC

Згідно з моделлю, якщо темної енергії у Всесвіті більше, то ефективність утворення нових зірок зростає до 27%. Це означає, що чим більше зірок, тим вища ймовірність виникнення життя.

За словами астрофізиків, результати показують, що ми живемо не в найкращому для появи життя Всесвіті, і в інших гіпотетичних Всесвітах умови для появи життя загалом, і розумного життя зокрема, набагато вищі.

Вчені розглянули різні ймовірні Всесвіти, від тих, де взагалі немає темної енергії, до тих, де її в 100 000 разів більше, ніж у нашому Всесвіті.

Як уже писав Фокус, із Всесвітом щось не так, адже нове відкриття астрономів кидає виклик теорії гравітації. Вчені виявили ознаки того, що у Всесвіті може не існувати темної матерії, а традиційна теорія гравітації може бути неповною.

Також Фокус писав про те, що астрономи знайшли в міжзоряній молекулярній хмарі хімічні сполуки, які можуть допомогти розгадати таємницю виникнення життя на Землі.