Із Всесвітом щось не так: нове відкриття астрономів кидає виклик теорії гравітації

Учені виявили ознаки того, що у Всесвіті може не існувати темної матерії, а традиційна теорія гравітації може бути неповною.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб зробили відкриття, яке кидає виклик традиційній теорії гравітації та моделі формування галактик. Учені виявили в ранньому Всесвіті галактики, які більші та яскравіші, ніж мають бути. Таким чином, астрономи дійшли висновку, що вони дуже швидко росли, але без впливу темної матерії. Виходячи з отриманих даних, учені вважають, що альтернативна теорія гравітації під назвою модифікована ньютонівська динаміка (MOND) може бути правильною, адже вона не вимагає наявності темної матерії у Всесвіті. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

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Галактики, яких не повинно бути

За словами вчених, згідно з наявною моделлю формування галактик у ранньому Всесвіті, космічний телескоп Вебб мав побачити лише маленькі та дуже тьмяні первинні галактики, які утворилися протягом перших 500 млн років після Великого вибуху. Але астрономи виявили, що галактики в ранньому Всесвіті занадто великі та занадто яскраві, що не відповідає моделі. Це означає, що ми можемо неправильно розуміти еволюцію Всесвіту.

Автори досліджень вказують на те, що модель формування галактик передбачає, що всі величезні галактики, які ми бачимо сьогодні, були створені з крихітних галактик і повільно росли протягом мільярдів років. При цьому їх формування і зростання нерозривно пов'язані з наявністю темної матерії.

Учені вважають, що альтернативна теорія гравітації під назвою модифікована ньютонівська динаміка (MOND) може бути правильною, адже вона не вимагає наявності темної матерії у Всесвіті Фото: EarthSky

Згідно із загальноприйнятою стандартною космологічною моделлю Всесвіту темна матерія, яку ще ніколи ніхто не бачив, допомогла звичайній матерії зібратися разом, щоб утворити галактики. При цьому темна матерія, як вважається, пояснює незвичайне обертання галактик. Тобто швидкість обертання знижується далі від центру галактики.

Альтернативна теорія гравітації

Водночас уже понад 40 років існує альтернативна теорія гравітації, яка називається модифікована ньютонівська динаміка (MOND). Вона пояснює дивне обертання галактик без залучення темної матерії. А понад 20 років тому прихильники цієї теорії припустили, що темної матерії у Всесвіті не існує і галактики формувалися без її участі та при цьому дуже швидко.

Згідно з теорією MOND, коли гравітація стає надзвичайно слабкою, то вона поводиться не так, як передбачав Ісаак Ньютон. І це можна побачити на околицях галактик. Також ця теорія припускає, що галактики можуть створюватися і рости швидше, спочатку розширюючись разом з іншою частиною Всесвіту, а потім стискаючись під дією сильнішої гравітації.

Космічний телескоп Вебб мав побачити лише маленькі та дуже тьмяні первинні галактики, які утворилися протягом перших 500 млн років після Великого вибуху. Але астрономи виявили, що галактики в ранньому Всесвіті занадто великі та занадто яскраві Фото: NASA

Таким чином автори дослідження припускають, що теорія MOND може бути правильною, адже результати спостережень показують ознаки такого розвитку подій у ранньому Всесвіті. Це також означає, що наявна теорія гравітації, яку повністю описав у своїй загальній теорії відносності Альберт Ейнштейн, ґрунтуючись на законах Ньютона, може бути неповною.

Темної матерії не існує

Вчені кажуть, що явища, які зараз приписують впливу темної матерії, насправді спричинені змінами в силі гравітації. А причина, через яку досі темну матерію не було виявлено, полягає в тому, що її немає.

З іншого боку, багато спостережень вказують на те, що теорія гравітації правильна і у Всесвіті існує темна матерія, яка впливає на його еволюцію. Але автори дослідження кажуть, що неможливо узгодити наявність великих і яскравих галактик у ранньому Всесвіті з поточною моделлю їхнього формування.

Хоча теорія MOND не є широко прийнятою теорією, автори дослідження вважають, що деякі її аспекти вже мають підтвердження, а значить нове відкриття не може бути простим збігом. Але що саме відбувалося в ранньому Всесвіті поки що астрономи достеменно не знають, і, як свідчить слоган відомого серіалу "Секретні матеріали", істина десь там.

Як уже писав Фокус, Китай показав новий багаторазовий корабель для польотів у космос. Новий космічний шаттл призначений для безпілотних місій, тобто він буде доставляти вантажі на китайську орбітальну станцію.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили планету, яка схожа на Землю за розмірами і складом, але водночас у неї є схожість з відомим супутником Юпітера. Вчені вважають, що вони відкрили планету з атмосферою, яка має найменший розмір.