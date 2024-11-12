Інша Земля схожа на супутник Юпітера: виявлено найменшу планету з атмосферою

За словами вчених, це дивовижне відкриття, адже воно показує різкий контраст зі складом атмосфер кам'янистих планет у Сонячній системі.

Астрономи використовували космічний телескоп Вебб для проведення дослідження планети під назвою L 98-59 d. Це кам'яниста планета, яка всього в 1,5 раза більша за Землю, а тому вважається супер-Землею. Вона розташована на відстані 35 світлових років від нас. Аналіз даних показує, що у цієї планети є атмосфера, наповнена сіркою. Якщо дані підтвердяться, то це буде найменша відома планета з атмосферою за межами Сонячної системи. Також учені вважають, що на поверхні планети відбуваються виверження вулканів, що робить її схожою на супутник Юпітера Іо. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

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У Сонячній системі існує всього два види планет: невеликі за розміром кам'янисті, як Земля, і величезні газові гіганти, як Юпітер. Але виявляється, що найпоширенішим типом планет у нашій галактиці є ті, які мають розмір між Землею і Нептуном. Планети, розмір яких ближчий за розмір Нептуна називаються суб-Нептунами, а ті, що мають розмір ближче до розміру Землі — супер-Землями.

Планета L 98-59 d є супер-Землею, адже вона в 1,5 раза більша за нашу планету, хоча це також кам'янистий світ. Уперше цю планету виявили кілька років тому, але тоді не було відомо, чи є в неї атмосфера.

Нове дослідження показує, що у цього далекого світу атмосфера все ж є, хоча це попередні дані. При цьому вчені припускають, що атмосфера складається з газоподібного оксиду сірки (SO₂) і сірководню (H₂S). За словами вчених, це дивовижне відкриття, адже воно показує різкий контраст зі складом атмосфер кам'янистих планет у Сонячній системі, де більш поширеними є водяна пара та вуглекислий газ. Те, що в атмосфері планети L 98-59 d немає звичайних газів, таких як вуглекислий газ, і міститься багато SO₂ і H₂S, говорить про те, що атмосфера була сформована за допомогою інших процесів, ніж у Сонячній системі.

Хоча, вчені вважають, що атмосфера могла бути створена і за допомогою відомого процесу, що передбачає активний вулканізм на планеті. Можливо, на поверхні L 98-59 d існує багато вулканів і їхнє виверження пов'язане з нагріванням надр планети. Цей процес може бути схожим на той, який провокує активний вулканізм на супутнику Юпітера Іо.

Супутник Юпітера Іо є світом у Сонячній системі з найбільшою кількістю вулканів і найбільш активними виверженнями Фото: NASA

Якщо гравітація Юпітера змушує Іо стискатися і розширюватися, що нагріває надра супутника, то такий самий вплив може чинити на L 98-59 d її рідна зірка. Таким чином на планеті можуть відбуватися екстремальні виверження вулканів. До речі, Іо є світом у Сонячній системі з найбільшою кількістю вулканів і найбільш активними виверженнями.

Науковці вважають, що через близьке розташування до своєї зірки, рік на планеті L 98-59 d триває лише 7,5 земних днів, на поверхні цього світу можуть також бути океани з розплавленої магми, адже там скоріш за все екстремально висока температура.

Науковці вважають, що через близьке розташування до своєї зірки, рік на планеті L 98-59 d триває лише 7,5 земних днів, на поверхні цього світу може також знаходяться океани з розплавленої магми, адже там скоріш за все екстремально висока температура... Фото: phys.org

Якщо подальші спостереження підтвердять висновки вчених, то L 98-59 d стане найменшою відомою планетою за межами Сонячної системи, у якої є атмосфера. Варто сказати, що екстремальні умови на планеті L 98-59 d точно не можуть дозволити існувати життю в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Раніше Фокус вже писав про те, що навколо зірки L 98-59 було виявлено кілька кам'янистих планет, і на одній з них потенційно є умови для існування інопланетного життя, як вважають вчені.

Також Фокус писав про те, що в міжзоряному середовищі виявлено молекули, які можуть розкрити секрет походження життя. В одній з найближчих до нас молекулярних хмар вчені виявили нітрили і це відкриття має далекосяжні наслідки для розуміння походження життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.