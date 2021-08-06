Сонячна система 2.0. Учені виявили водний світ, міні-Венеру і потенційно населену планету

За 35 світлових років від нас астрономи виявили три планети, які дуже нагадують планети нашої Сонячної системи.

Серед виявлених ученими планет є світ, покритий океанами, планета, у два рази менша за Венеру, і планета, яка перебуває в зоні населеності своєї зірки, повідомляє Forbes.

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Сонячна система 2.0

"На одній з планет, яка розташована в зоні населеності своєї зірки, може бути атмосфера і навіть життя", — говорить Марія Роза Сапатеро Осоріо, астроном з Центру астробіології в Мадриді, Іспанія.

На думку вчених, ця знакова подія в сучасній астрономії. Навколо зірки-червоного карлика, яка називається L 98-59 і розташована за 35 світлових років від нас, обертаються кам'янисті планети, дуже схожі на Землю і Венеру. З огляду на їхню близьку відстань від зірки господаря, там досить тепло.

Зірка L 98-59 розташована в сузір'ї Летюча Риба. Це сузір'я південної півкулі неба, у нього входить 31 зірка, видима неозброєним оком. Правда, з території України їх побачити неможливо.

"Ми шукаємо планети земної групи із самого початку появи астрономії як науки", — говорить Олів'є Деманжон з Університету Порту в Португалії. "Тепер ми знайшли планету земного типу в населеній зоні її зірки, і ми могли б вивчити її атмосферу".

Вивчення атмосфери такої планети має дуже важливе значення, оскільки дослідження може показати ознаки наявності кисню або метану, які у свою чергу будуть явним доказом присутності на планеті життя, зараз або в минулому. Однак, у сучасних телескопів недостатня роздільна здатність, щоб якісно вивчити атмосферу і зробити правильні висновки, кажуть учені.

З огляду на той факт, що планетна система L 98-59 розташована відносно недалеко від Землі, для виявлення наявних у ній планет учені використовували Дуже великий телескоп, який розташований у Чилі. Він має спеціальний спектрограф ESPRESSO з високою роздільною здатністю, створений спеціально для виявлення екзопланет. У майбутньому вчені зможуть продовжити більш детальне вивчення цих планет за допомогою Надзвичайно Великого Телескопа, який почне роботу у 2027 році.

Плани на майбутнє

З огляду на нове відкриття, учені за допомогою всіх величезних телескопів на Землі і в космосі повинні підтвердити або спростувати такі висновки:

На трьох планетах у системі L 98-59 може бути вода на поверхні або в атмосфері;

Найближча до зірки планета L 98-59a має половину маси Венери;

Дві найближчі до зірки планети — L 98-59a і L 98-59b — можуть містити невелику кількість води;

Близько третини маси планети L 98-59c може становити вода, тому цей об'єкт можна назвати океанічним світом.

Потрібно ще досліджувати четверту планету — L 98-59d, про яку зовсім мало даних. А також вивчити передбачувану, але не виявлену п'яту планету L 98-59e. На її поверхні може бути рідка вода, кажуть учені.

[ + – ] На цій інфографіці показано порівняння системи планет L 98-59 (вгорі) з частиною внутрішньої Сонячної системи (Меркурій, Венера і Земля). Як показано в інфографіку, який включає температурну шкалу (в Кельвінах), Земля і п'ята (непідтверджена) планета отримують однакову кількість світла і тепла від своїх зірок. Якщо припустити, що їхні атмосфери схожі, ця п'ята планета матиме таку ж середню температуру на поверхні, що і Земля, і на ній буде вода в рідкому вигляді. Фото: Forbes

У першу чергу

Найважливішим завданням на сьогодні вчені вважають вимірювання маси планети, яка розташована найближче до зірки. Однією з причин є те, що це найлегша екзопланета, з коли-небудь знайдених за допомогою методу під назвою спектрометричні вимірювання променевої швидкості зірок — це дуже слабке, але вимірюване коливання, видиме у світлі зірки-господаря, викликане гравітаційним тяжінням планети. "Якщо ми хочемо знати, з чого складається планета, мінімум, який нам потрібен, — це її маса і радіус", — говорить Деманжен.

Планується, що планетну систему L 98-59 обов'язково буде вивчати новий космічний телескоп Джеймса Вебба, який буде запущений у жовтні цього року. 6-тонний космічний телескоп вартістю 9,7 мільярдів доларів має головне дзеркало діаметром 6,5 метрів. Він складається з 18 позолочених шестикутних дзеркальних сегментів з берилію. Також у телескопа Вебба буде значно поліпшена інфрачервона роздільна здатність і чутливість порівняно з телескопом Хаббл — і набагато більшу роздільну здатність, ніж має будь-який наземний телескоп.