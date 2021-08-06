Солнечная система 2.0. Ученые обнаружили водный мир, мини-Венеру и потенциально обитаемую планету

В 35 световых годах от нас астрономы обнаружили три планеты, которые очень напоминают планеты нашей Солнечной системы.

Среди обнаруженных учеными планет есть мир, покрытый океанами, планета, в два раза меньше Венеры, и планета, которая находится в зоне обитаемости своей звезды, сообщает Forbes.

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Солнечная система 2.0

"На одной из планет, которая находится в зоне обитаемости своей звезды, может быть атмосфера и даже присутствовать жизнь", — говорит Мария Роза Сапатеро Осорио, астроном из Центра астробиологии в Мадриде, Испания.

По мнению ученых, это знаковое событие в современной астрономии. Вокруг звезды-красного карлика, которая называется L 98-59 и находится в 35 световых годах от нас, вращаются каменистые планеты очень похожие на Землю и Венеру. Учитывая их близкое расстояние от звезды хозяина, там достаточно тепло.

Звезда L 98-59 находится в созвездии Летучая Рыба. Это созвездие южного полушария неба, в него входит 31 звезда, видимая невооруженным глазом. Правда с территории Украины их увидеть невозможно.

"Мы ищем планеты земной группы с самого начала появления астрономии как науки", — говорит Оливье Деманжон из Университета Порту в Португалии. "Теперь мы нашли планету земного типа в обитаемой зоне ее звезды, и мы могли бы изучить ее атмосферу".

Изучение атмосферы такой планеты имеет очень важное значение, так как исследование может показать признаки наличия кислорода или метана, которые в свою очередь будут явным доказательством присутствия на планете жизни, сейчас или в прошлом. Однако у современных телескопов недостаточное разрешение, чтобы качественно изучить атмосферу и сделать правильные выводы, говорят ученые.

Учитывая тот факт, что планетная система L 98-59 находится относительно недалеко от Земли, для обнаружения имеющихся в ней планет ученые использовали Очень большой телескоп, который находится в Чили. Он имеет специальный спектрограф ESPRESSO с высоким разрешением, созданный специально для обнаружения экзопланет. В будущем ученые смогут продолжить более детальное изучение этих планет с помощью Чрезвычайно Большого Телескопа, который начнет работу в 2027 году.

Планы на будущее

Учитывая новое открытие, ученые с помощью всех огромных телескопов на Земле и в космосе должны подтвердить или опровергнуть следующие выводы:

На трех планетах в системе L 98-59 может быть вода на поверхности или в атмосфере;

Ближайшая к звезде планета L 98-59a имеет половину массы Венеры;

Две ближайшие к звезде планеты — L 98-59a и L 98-59b — могут содержать небольшое количество воды;

Около трети массы планеты L 98-59c может составлять вода, поэтому этот объект можно назвать океаническим миром.

Нужно еще исследовать четвертую планету — L 98-59d, о которой совсем мало данных. А также изучить предполагаемую, но не обнаруженную пятую планету L 98-59e. На ее поверхности может быть жидкая вода, говорят ученые.

[ + – ] На этой инфографике показано сравнение системы планет L 98-59 (вверху) с частью внутренней Солнечной системы (Меркурий, Венера и Земля). Как показано в инфографике, которая включает температурную шкалу (в Кельвинах), Земля и пятая (неподтвержденная) планета получают одинаковое количество света и тепла от своих звезд. Если предположить, что их атмосферы похожи, эта пятая планета будет иметь такую же среднюю температуру на поверхности, что и Земля, и на ней будет вода в жидком виде. Фото: Forbes

В первую очередь

Самой важной задачей на сегодня ученые считают измерение массы планеты, которая находится ближе всего к звезде. Одной из причин является то, что это самая легкая экзопланета, из когда-либо найденных с помощью метода под названием спектрометрическое измерение лучевой скорости звезд – это очень слабое, но измеримое колебание, видимое в свете звезды-хозяина, вызванное гравитационным притяжением планеты. "Если мы хотим знать, из чего состоит планета, минимум, который нам нужен, — это ее масса и радиус", — говорит Деманжен.

Планируется, что планетную систему L 98-59 обязательно будет изучать новый космический телескопом Джеймса Уэбба, который будет запущен в октябре этого года. 6-тонный космический телескоп стоимостью 9,7 миллиарда долларов имеет главное зеркало диаметром 6,5 метра. Он состоит из 18 позолоченных шестиугольных зеркальных сегментов из бериллия. Также у телескопа Уэбба будет значительно улучшенное инфракрасное разрешение и чувствительность по сравнению с телескопом Хаббл — и гораздо большее разрешение, чем имеет любой наземный телескоп.