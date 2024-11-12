Другая Земля похожая на спутник Юпитера: обнаружена наименьшая планета с атмосферой
По словам ученых, это удивительное открытие, ведь оно показывает резкий контраст с составом атмосфер каменистых планет в Солнечной системе.
Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для проведения исследования планеты под названием L 98-59 d. Это каменистая планета, которая всего в 1,5 раза больше Земли, а потому считается супер-Землей. Она находится на расстоянии 35 световых лет от нас. Анализ данных показывает, что у этой планеты есть атмосфера, наполненная серой. Если данные подтвердятся, то это будет самая маленькая известная планета с атмосферой за пределами Солнечной системы. Также ученые считают, что на поверхности планеты происходят извержения вулканов, что делает ее похожей на спутник Юпитера Ио. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.
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В Солнечной системе существует всего два вида планет: небольшие по размеру каменистые, как Земля, и огромные газовые гиганты, как Юпитер. Но оказывается, что самым распространенным типом планет в нашей галактике являются те, которые имеют размер между Землей и Нептуном. Планеты, размер которых ближе размеру Нептуна называются суб-Нептунами, а те, что имеют размер ближе к размеру Земли – супер-Землями.
Планета L 98-59 d является супер-Землей, ведь она в 1,5 раза больше нашей планеты, хотя это также каменистый мир. Впервые эту планету обнаружили несколько лет назад, но тогда не было известно, есть у нее атмосфера.
Новое исследование показывает, что у этого далекого мира атмосфера все же есть, хотя это предварительные данные. При этом ученые предполагает, что атмосфера состоит из газообразного оксида серы (SO₂) и сероводорода (H₂S). По словам ученых, это удивительное открытие, ведь оно показывает резкий контраст с составом атмосфер каменистых планет в Солнечной системе, где более распространенными являются водяной пар и углекислый газ. То, что в атмосфере планеты L 98-59 d нет обычных газов, таких как углекислый газ, и находится много SO₂ и H₂S, говорит о том, что атмосфера была сформирована с помощью других процессов, чем в Солнечной системе.
Хотя, ученые считают, что атмосфера могла быть создана и с помощью известного процесса, что предполагает активный вулканизм на планете. Возможно, на поверхности L 98-59 d существует много вулканов и их извержение связано с нагреванием недр планеты. Этот процесс может быть похожим на тот, который провоцирует активный вулканизм на спутнике Юпитера Ио.
Если гравитация Юпитера заставляет Ио сжиматься расширяться, что нагревает недра спутника, то такое же влияние может оказывать на L 98-59 d ее родная звезда. Таким образом на планете могут происходить экстремальные извержения вулканов. Кстати, Ио является миром в Солнечной системе с самым большим количеством вулканов и наиболее активными извержениями.
Ученые считают, что из-за близкого расположения к своей звезде, год на планете L 98-59 d длится всего 7,5 земных дней, на поверхности этого мира может также находятся океаны из расплавленной магмы, ведь там скорее всего экстремально высокая температура.
Если дальнейшие наблюдения подтвердят выводы ученых, то L 98-59 d станет самой маленькой известной планетой за пределами Солнечной системы, у которой есть атмосфера. Стоит сказать, что экстремальные условия на планете L 98-59 d точно не могут позволить существовать жизни в том виде, в котором мы ее знаем.
Ранее Фокус уже писал о том, что в вокруг звезды L 98-59 были обнаружены несколько каменистых планет и на одной из них потенциально есть условия для существования инопланетной жизни, как считают ученые.
Также Фокус писал о том, что в межзвездной среде обнаружены молекулы, которые могут раскрыть секрет происхождения жизни. В одном из ближайших к нам молекулярных облаков ученые обнаружили нитрилы и это открытие имеет далеко идущие последствия для понимания происхождения жизни в том виде, в котором мы ее знаем.