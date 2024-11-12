Другая Земля похожая на спутник Юпитера: обнаружена наименьшая планета с атмосферой

По словам ученых, это удивительное открытие, ведь оно показывает резкий контраст с составом атмосфер каменистых планет в Солнечной системе.

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для проведения исследования планеты под названием L 98-59 d. Это каменистая планета, которая всего в 1,5 раза больше Земли, а потому считается супер-Землей. Она находится на расстоянии 35 световых лет от нас. Анализ данных показывает, что у этой планеты есть атмосфера, наполненная серой. Если данные подтвердятся, то это будет самая маленькая известная планета с атмосферой за пределами Солнечной системы. Также ученые считают, что на поверхности планеты происходят извержения вулканов, что делает ее похожей на спутник Юпитера Ио. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

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В Солнечной системе существует всего два вида планет: небольшие по размеру каменистые, как Земля, и огромные газовые гиганты, как Юпитер. Но оказывается, что самым распространенным типом планет в нашей галактике являются те, которые имеют размер между Землей и Нептуном. Планеты, размер которых ближе размеру Нептуна называются суб-Нептунами, а те, что имеют размер ближе к размеру Земли – супер-Землями.

Планета L 98-59 d является супер-Землей, ведь она в 1,5 раза больше нашей планеты, хотя это также каменистый мир. Впервые эту планету обнаружили несколько лет назад, но тогда не было известно, есть у нее атмосфера.

Новое исследование показывает, что у этого далекого мира атмосфера все же есть, хотя это предварительные данные. При этом ученые предполагает, что атмосфера состоит из газообразного оксида серы (SO₂) и сероводорода (H₂S). По словам ученых, это удивительное открытие, ведь оно показывает резкий контраст с составом атмосфер каменистых планет в Солнечной системе, где более распространенными являются водяной пар и углекислый газ. То, что в атмосфере планеты L 98-59 d нет обычных газов, таких как углекислый газ, и находится много SO₂ и H₂S, говорит о том, что атмосфера была сформирована с помощью других процессов, чем в Солнечной системе.

Хотя, ученые считают, что атмосфера могла быть создана и с помощью известного процесса, что предполагает активный вулканизм на планете. Возможно, на поверхности L 98-59 d существует много вулканов и их извержение связано с нагреванием недр планеты. Этот процесс может быть похожим на тот, который провоцирует активный вулканизм на спутнике Юпитера Ио.

Спутник Юпитера Ио является миром в Солнечной системе с самым большим количество вулканов и наиболее активными извержениями Фото: NASA

Если гравитация Юпитера заставляет Ио сжиматься расширяться, что нагревает недра спутника, то такое же влияние может оказывать на L 98-59 d ее родная звезда. Таким образом на планете могут происходить экстремальные извержения вулканов. Кстати, Ио является миром в Солнечной системе с самым большим количеством вулканов и наиболее активными извержениями.

Ученые считают, что из-за близкого расположения к своей звезде, год на планете L 98-59 d длится всего 7,5 земных дней, на поверхности этого мира может также находятся океаны из расплавленной магмы, ведь там скорее всего экстремально высокая температура.

Ученые считают, что из-за близкого расположения к своей звезде, год на планете L 98-59 d длится всего 7,5 земных дней, на поверхности этого мира может также находятся океаны из расплавленной магмы, ведь там скорее всего экстремально высокая температура Фото: phys.org

Если дальнейшие наблюдения подтвердят выводы ученых, то L 98-59 d станет самой маленькой известной планетой за пределами Солнечной системы, у которой есть атмосфера. Стоит сказать, что экстремальные условия на планете L 98-59 d точно не могут позволить существовать жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Ранее Фокус уже писал о том, что в вокруг звезды L 98-59 были обнаружены несколько каменистых планет и на одной из них потенциально есть условия для существования инопланетной жизни, как считают ученые.

Также Фокус писал о том, что в межзвездной среде обнаружены молекулы, которые могут раскрыть секрет происхождения жизни. В одном из ближайших к нам молекулярных облаков ученые обнаружили нитрилы и это открытие имеет далеко идущие последствия для понимания происхождения жизни в том виде, в котором мы ее знаем.