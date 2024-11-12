У міжзоряному середовищі виявлено молекули, які можуть розкрити секрет походження життя

В одній з найближчих до нас молекулярних хмар вчені виявили нітрили, і це відкриття має далекосяжні наслідки для розуміння походження життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Вчені з Інституту фундаментальної фізики, Мадрид, Іспанія, провели спостереження за молекулярною хмарою Тельця за допомогою телескопа Yebes. У результаті вони виявили в одному з найближчих до нас регіонів появи нових зірок дві молекули, що містять нітрили. Це відкриття має велике значення, адже саме ці молекули можуть розкрити інформацію про походження життя у Всесвіті, яким ми його знаємо, пише Space.

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Молекулярна хмара Тельця — це міжзоряна хмара, а виявлені молекули всередині неї відомі як малононітрил і малеонітрил. Їхня присутність припускає, що в космосі відбуваються складні хімічні процеси, які можуть містити підказки про те, як зародилося життя у Всесвіті, зокрема й на Землі.

За словами вчених, такі молекули є попередниками в пребіотичному синтезі пуринів і піримідинів, які лежать в основі РНК і ДНК. Це дослідження знову доводить, що молекулярні хмари здатні синтезувати пребіотичні молекули.

Найпоширенішими видами нітрилів, виявлених у космосі, є ті, які складаються з атомів вуглецю та азоту з потрійними зв'язками. Ці види молекул є дуже стабільними.

Але міжзоряна хімія відрізняється від хімії, що відбувається на Землі, де реакції зазвичай призводять до найбільш стабільних сполук. У космосі результат хімічних реакцій більше визначається або швидкістю, або просто ймовірністю протікання реакції, а не стабільністю. Це означає, що реакції, які відбуваються швидко, навіть якщо вони не призводять до найстабільніших сполук, мають тенденцію домінувати над повільнішими реакціями. Нітрили дуже поширені в космосі, а значить можуть легко створюватися, і вони дуже стійкі до руйнування.

Щоб пов'язати виявлені молекули нітрилу з хімією, яка могла б дати початок життю на Землі, вчені вирішили визначити міжзоряні реакції, які їх виробили. Тому автори дослідження шукали інші молекули, які могли б послужити вихідними матеріалами для двох виявлених нітрилів.

Як показав аналіз даних, малононітрил і малеонітрил були у вісім і втричі менш поширеними в молекулярній хмарі Тельця порівняно з аналогічними молекулами, в яких один із потрійних зв'язків азоту замінено на потрійний зв'язок вуглець-вуглець.

Можливий реактивний вид, відомий як радикал, що може призвести до утворення як молекул, що містять потрійний зв'язок вуглець-вуглець, так і малононітрилу та малононітрилу, був приблизно вдесятеро поширенішим у своїй вуглецевій формі порівняно з радикалами нітрилу.

За словами вчених, потрійний зв'язок вуглець-вуглець дуже важко розірвати після його утворення, а молекулярна хмара Тельця наповнена вуглеводнями. Тому не дивно, що молекули на основі вуглецю зустрічаються частіше, ніж молекули на основі нітрилу.

Але за допомогою моделювання вчені не змогли виявити реакції, які могли б призвести до створення молекул нітрилу в холодній міжзоряній хмарі. Щоб зрозуміти, як вони утворюються, потрібно вивчити багато нових реакцій, які були виявлені лише нещодавно, кажуть автори дослідження.

У будь-якому разі отримані дані допомагають створити зростаючу основу наукових знань, яку вчені можуть використовувати, щоб розкрити секрет походження життя у Всесвіті та, зокрема, на Землі. Можливо, ці дані допоможуть виявити життя в іншому місці космосу.

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