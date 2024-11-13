Со Вселенной что-то не так: новое открытие астрономов бросает вызов теории гравитации

Ученые обнаружили признаки того, что во Вселенной может не существовать темной материи, а традиционная теория гравитации может быть неполной.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб сделали открытие, которое бросает вызов традиционной теории гравитации и модели формирования галактик. Ученые обнаружили в ранней Вселенной галактики, которые больше и ярче, чем должны быть. Таким образом, астрономы пришли к выводу, что они очень быстро росли, но без влияния темной материи. Исходя из полученных данных, ученые считают, что альтернативная теория гравитации под названием модифицированная ньютоновская динамика (MOND) может быть верной, ведь она не требует наличия темной материи во Вселенной. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

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Галактики, которых не должно быть

По словам ученых, согласно существующей модели формирования галактик в ранней Вселенной, космический телескоп Уэбб должен был увидеть лишь маленькие и очень тусклые первичные галактики, которые образовались в течение первых 500 млн лет после Большого взрыва. Но астрономы обнаружили, что галактики в ранней Вселенной слишком большие и слишком яркие, что не соответствует модели. Это значит, что мы можем неправильно понимать эволюцию Вселенной.

Авторы исследований указывают на то, что модель формирования галактик предполагает, что все огромные галактики, которые мы видим сегодня, были созданы из крошечных галактик и медленно росли в течение миллиардов лет. При этом их формирование и рост неразрывно связаны с наличием темной материи.

Ученые считают, что альтернативная теория гравитации под названием модифицированная ньютоновская динамика (MOND) может быть верной, ведь она не требует наличия темной материи во Вселенной Фото: EarthSky

Согласно общепринятой стандартной космологической модели Вселенной темная материя, которую еще никогда никто не видел, помогла обычной материи собраться вместе, чтобы образовать галактики. При этом темная материя, как считается, объясняет необычное вращение галактик. То есть скорость вращения снижается дальше от центра галактики.

Альтернативная теория гравитации

В то же время уже более 40 лет существует альтернативная теория гравитации, которая называется модифицированная ньютоновская динамика (MOND). Она объясняет странное вращение галактик без привлечения темной материи. А более 20 лет назад сторонники этой теории предположили, что темной материи во Вселенной не существует и галактики формировались без ее участия и при этом очень быстро.

Согласно теории MOND, когда гравитация становится чрезвычайно слабой, то она ведет себя не так, как предсказывал Исаак Ньютон. И это можно увидеть на окраинах галактик. Также эта теория предполагает, что галактики могут создаваться и расти быстрее, сначала расширяясь вместе с остальной частью Вселенной, а затем сжимаясь под действием более сильной гравитации.

Космический телескоп Уэбб должен был увидеть лишь маленькие и очень тусклые первичные галактики, которые образовались в течение первых 500 млн лет после Большого взрыва. Но астрономы обнаружили, что галактики в ранней Вселенной слишком большие и слишком яркие Фото: NASA

Таким образом авторы исследования предполагают, что теория MOND может быть верна, ведь результаты наблюдений показывают признаки такого развития событий в ранней Вселенной. Это также значит, что существующая теория гравитации, которую полностью описал в своей общей теории относительности Альберт Эйнштейн, основываясь на законах Ньютона, может быть неполной.

Темной материи не существует

Ученые говорят, что явления, которые сейчас приписываются влиянию темной материи на самом деле вызваны изменениями в силе гравитации. А причина, по которой до сих пор темная материя не была обнаружена, состоит в том, что ее нет.

С другой стороны, многие наблюдения указывают на то, что теория гравитации верна и во Вселенной существует темная материя, которая оказывает влияние на ее эволюцию. Но авторы исследования говорят, что невозможно согласовать наличие больших и ярких галактик в ранней Вселенной с текущей моделью их формирования.

Хотя теория MOND не является широко принятой теорией, авторы исследования считают, что некоторые ее аспекты уже имеют подтверждение, а значит новое открытие не может быть простым совпадением. Но что именно происходило в ранней Вселенной пока что астрономы точно не знают, и как гласит слоган известного сериала "Секретные материалы" — истина где-то там.

Как уже писал Фокус, Китай показал новый многоразовый корабль для полетов в космос. Новый космический шаттл предназначен для беспилотных миссий, то есть он будет доставлять грузы на китайскую орбитальную станцию.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили планету, которая похожа на Землю по размерам и составу, но в то же время у нее есть сходство с известным спутником Юпитера. Ученые считают, что они открыли планету с атмосферой, которая имеет наименьший размер.