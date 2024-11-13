Похож на самолет: Китай показал новый многоразовый корабль для полетов в космос (фото)

Новый космический шаттл предназначен для беспилотных миссий, то есть он будет доставлять грузы на китайскую орбитальную станцию.

Китайский космический грузовой шаттл, получивший название Haolong, сможет дешевле доставлять грузы на орбитальную станцию "Тяньгун" и забирать оттуда ненужное оборудование для возвращения на Землю, пишет Space.

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Инженеры одного из подразделений Китайской корпорации авиационной промышленности занимаются разработкой нового многоразового космического шаттла Haolong, который должен заменить существующий грузовой корабль "Тяньчжоу". Прототип этого шаттла был представлен общественности.

Китайское космическое агентство по пилотируемым полетам поставило задачу перед инженерами создать новый недорогой, но многоразовый грузовой космический корабль, который бы доставлял грузы на орбитальную станцию "Тяньгун".

Сейчас для этого Китай использует грузовой корабль "Тяньчжоу", но он при возвращении на Землю сгорает в атмосфере планеты. Новые космический грузовой шаттл Haolong сможет в целости возвращаться на Землю и при этом привозить на борту результаты экспериментов и ненужное оборудование с космической станции "Тяньгун."

Для запуска в космос шаттла Haolong будут использовать ракету-носитель, но приземляться он сможет горизонтально, как обычный самолет Фото: CCTV

Для запуска в космос шаттла Haolong будут использовать ракету-носитель, но приземляться он сможет горизонтально, как обычный самолет. Согласно проекту, длина шаттла составляет 10 метров, а ширина — 8 метров с крыльями. Вес шаттла в 2 раза меньше, чем у корабля "Тяньчжоу", то есть примерно 7 тонн. Пока что создан только прототип и инженеры проверяют конструкцию шаттла и его системы перед созданием полноценного варианта грузового корабля.

Пока что создан только прототип и инженеры проверяют конструкцию шаттла и его системы перед созданием полноценного варианта грузового корабля Фото: CCTV

По словам китайских инженеров, Haolong сочетает в себе характеристики как космического корабля, так и самолета и имеет хорошие аэродинамические качества.

Haolong будет стыковаться с орбитальной станцией "Тяньгун", что позволит китайским астронавтам входить в шаттл и выходить из него, таким образом забирая грузы или же готовя их к отправке на Землю. После того, как все необходимые грузы будут сложены на борту шаттла он отсоединится от орбитальной станции в автономном режиме и направится к Земле, где и совершит посадку. По словам китайских инженеров, после техобслуживания шаттл снова будет готов к выполнению новой миссии.

Сейчас Китай использует грузовой корабль "Тяньчжоу", но он при возвращении на Землю сгорает в атмосфере планеты Фото: Wikipedia

Кстати, Haolong является не единственным многоразовым грузовым шаттлом, который находится в разработке. Американская компания Sierra Space сейчас создает шаттл Dream Chaser, который сможет доставлять на орбиту и грузы, и астронавтов.

Американская компания Sierra Space сейчас создает шаттл Dream Chaser, который сможет доставлять на орбиту и грузы, и астронавтов Фото: space.com

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