Из Европы в Америку за 29 минут: Starship сможет перевозить пассажиров с огромной скоростью (видео)

Илон Маск, владелец компании SpaceX, которая создала самую мощную ракету в мире Starship, считает, что перевозка пассажиров по всему миру на этой ракете с невероятной скоростью теперь может стать реальностью.

Компания SpaceX Илона Маска может изменить способ перемещения между континентами благодаря использованию своей самой мощной ракеты в мире Starship. Отправляясь из одного города, ракета будет улетать в космос, а затем приземляться в другом городе на другом континенте примерно менее, чем за час и все это благодаря невероятной скорости полета 27 000 км/ч, пишет Daily Mail.

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Похоже, компания SpaceX возрождает идею использовать свою ракету Starship не только для будущих полетов на Луну, Марс и на околоземную орбиту, но и для перевозки пассажиров на Земле между разными странами.

Компания SpaceX заявила, что огромная ракета сможет перевозить 1000 пассажиров и сможет долететь до любой точки Земли менее чем за час. Илон Маск заявил в социальной сети Х, что реализация этого плана теперь возможна после переизбрания Дональда Трампа президентом США. Хотя пассажиры смогут сэкономить огромное количество времени перемещаясь между городами, которые находятся на разных континентах, скорее всего за билет им придется заплатить тысячи долларов.

Согласно заявлению SpaceX, ракета Starship сможет доставить пассажиров из Лондона в Нью-Йорк за 29 минут, из Нью-Йорка в Париж за 30 минут, из Нью-Йорка в Шанхай (Китай) за 39 минут из Цюриха (Швейцария) в Сидней (Австралия) за 50 минут. Например, сейчас перелет из США в Китай занимает примерно 15 часов, а из Европы в США примерно 8 часов.

Компания SpaceX заявила, что огромная ракета сможет перевозить 1000 пассажиров и сможет долететь до любой точки Земли менее чем за час Фото: SpaceX

Известно, что ракета Starship сможет летать со скоростью 27 000 км/ч, отправляясь из одного города, улетая в космос, а затем приземляясь в другом городе. Для сравнения самые быстрые пассажирские авиалайнеры могут летать со скоростью примерно 1000 км/ч.

Один из пользователей социальной сети Х опубликовал рекламный видеоролик компании SpaceX (размещен выше), который впервые был создан еще 7 лет назад, и предположил, что такие полеты может одобрить Федеральное управление гражданской авиации США, когда официально президентом США станет Дональд Трамп. Илон Маск ответил на этот пост словами: "Теперь это возможно". Но владелец компании SpaceX не предоставил никаких подробностей о том, когда и как могут быть реализованы такие полеты.

Известно, что ракета Starship сможет летать со скоростью 27 000 км/ч, отправляясь из одного города, улетая в космос, а затем приземляясь в другом городе Фото: SpaceX

В видеоролике от SpaceX показана только внешняя сторона путешествия пассажиров на ракете Starship между континентами и ничего не сказано о том, какими могут быть условия полета для пассажиров. Скорее всего, из-за низкой гравитации люди не смогут перемещаться по салону и всегда будут хорошо пристегнуты к сиденьям. Также скорее всего на борту ракеты не будет туалетов и мини-кухни. Ранее Илон Маск сообщал, что в этом нет необходимости, ведь полеты будут проходить очень быстро.

Но основная задача ракеты Starship состоит в перевозке людей сначала на Луну, а затем и на Марс. Одна из версий ракеты Starship будет использоваться в качестве посадочного модуля для астронавтов NASA, которые высадятся на Луне в 2026 году, если все пойдет по плану. Как уже писал Фокус, в рамках подготовки к лунной миссии компания SpaceX проведет испытание, в ходе которого один космический корабль Starship заправит топливом другой на орбите.

Недавно Илон Маск заявил, что ракета Starship в 2026 году отправится на Марс, но без экипажа. А уже в 2028 году Маск планирует впервые отправить на Красную планету людей.

Как уже писал Фокус, спутники падают на Землю и ученые рассказали почему. Три австралийских научных спутника проработали на орбите всего треть запланированного срока и сгорели в атмосфере Земли.

Также Фокус писал о том, каким образом конструкция сверхзвукового самолета "Конкорд" позволяла перевозить пассажиров между Европой и Америкой почти за 3 часа.