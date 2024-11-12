SpaceX проведет уникальный обмен топливом между двумя кораблями Starship на орбите (фото)

Компания SpaceX готовится к высадке астронавтов NASA на Луну и для этого нужно проверить технологию дозаправки космического корабля Starship.

В 2025 году два самых больших космических корабля в мире под названием Starship, созданных компанией Илона Маска SpaceX должны обменяться топливом на орбите. Это позволит показать, что этот космический корабль готов к запланированной высадке человека на Луну в 2026 году в рамках миссии NASA "Артемида-3", пишет Futurism.

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Впервые с 1972 года астронавты NASA должны высадиться на поверхность Луны в конце 2026 года. NASA заключило контракт с компанией SpaceX, согласно которому одна из версий космического корабля Starship, которая получила название Human Landing System, будет использоваться в качестве посадочного модуля для астронавтов. Этот модуль доставит их на поверхность Луны с орбиты вокруг спутника Земли, куда астронавты прибудут на космическом корабле Orion, а затем после окончания миссии вернет обратно.

Одна из версий космического корабля Starship, которая получила название Human Landing System, будет использоваться в качестве посадочного модуля для астронавтов Фото: SpaceX

Перед этим лунная версия корабля Starship должна совершить беспилотный полет и посадку на Луну, а затем вернуться обратно. Но у корабля Starship не будет достаточно топлива для того, чтобы совершить такое путешествие на спутник Земли, поэтому ему требуется дозаправка на орбите.

С этой целью компания SpaceX собирается в следующем году продемонстрировать, каким образом эта дозаправка может быть осуществлена. В частности, предполагается, что на орбиту будут выведены два корабля Starship, один из которых передаст топливо другому.

Хотя официальных сроков выполнения этого испытания ни SpaceX, ни NASA не оглашали, заместитель руководителя программы Human Landing System Кент Хойнацки из NASA раскрыл некоторые подробности. По его словам, испытание должно начаться марте следующего года и продлиться до лета. Согласно плану, два космических корабля Starship отправят на низкую околоземную орбиту с интервалом в три-четыре недели. Первый корабль будет находится на орбите в ожидании другого и когда они встретятся, то должна произойти стыковка и передача топлива. После этого оба корабля должны вернуться на Землю. По словам Хойнацки, передача топлива с одного космического корабля на другой в таком масштабе произойдет впервые.

Компания SpaceX уже провела пять испытательных полетов ракетной системы Starship, которая состоит из нижней ступени — это ракета-носитель Super Heavy, и верхней ступени – это космический корабль Starship. Высота мегаракеты в таком виде оставляет 122 метра.

Компания SpaceX уже провела пять испытательных полетов ракетной системы Starship, которая состоит из нижней ступени — это ракета-носитель Super Heavy, и верхней ступени – это космический корабль Starship. Высота мегаракеты в таком виде оставляет 122 метра Фото: SpaceX

Испытания показали, что нижняя ступень может успешно возвращаться на Землю после запуска, а теперь во время следующего испытания SpaceX хочет показать, что и космический корабль может делать то же самое. Шестое испытание запланировано на 18 ноября. Таким образом SpaceX продемонстрирует, что ее самая мощная ракетная система в мире является полностью многоразовой.

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