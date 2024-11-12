SpaceX проведе унікальний обмін паливом між двома кораблями Starship на орбіті (фото)

Компанія SpaceX готується до висадки астронавтів NASA на Місяць і для цього потрібно перевірити технологію дозаправки космічного корабля Starship.

У 2025 році два найбільших космічних кораблі у світі під назвою Starship, створених компанією Ілона Маска SpaceX, мають обмінятися паливом на орбіті. Це дасть змогу показати, що цей космічний корабель готовий до запланованої висадки людини на Місяць у 2026 році в рамках місії NASA "Артеміда-3", пише Futurism.

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Уперше з 1972 року астронавти NASA мають висадитися на поверхню Місяця наприкінці 2026 року. NASA уклало контракт із компанією SpaceX, згідно з яким одна з версій космічного корабля Starship, що дістала назву Human Landing System, використовуватиметься як посадковий модуль для астронавтів. Цей модуль доставить їх на поверхню Місяця з орбіти навколо супутника Землі, куди астронавти прибудуть на космічному кораблі Orion, а потім після закінчення місії поверне назад.

Одна з версій космічного корабля Starship, яка отримала назву Human Landing System, буде використовуватися як посадковий модуль для астронавтів Фото: SpaceX

Перед цим місячна версія корабля Starship має здійснити безпілотний політ і посадку на Місяць, а потім повернутися назад. Але у корабля Starship не буде достатньо палива для того, щоб здійснити таку подорож на супутник Землі, тому йому потрібне дозаправлення на орбіті.

З цією метою компанія SpaceX збирається наступного року продемонструвати, яким чином ця дозаправка може бути здійснена. Зокрема, передбачається, що на орбіту буде виведено два кораблі Starship, один з яких передасть паливо іншому.

Хоча офіційних термінів виконання цього випробування ні SpaceX, ні NASA не оголошували, заступник керівника програми Human Landing System Кент Хойнацкі з NASA розкрив деякі подробиці. За його словами, випробування має розпочатися березні наступного року і тривати до літа. Згідно з планом, два космічні кораблі Starship відправлять на низьку навколоземну орбіту з інтервалом у три-чотири тижні. Перший корабель перебуватиме на орбіті в очікуванні іншого, і коли вони зустрінуться, то має відбутися стикування і передача палива. Після цього обидва кораблі мають повернутися на Землю. За словами Хойнацкі, передача палива з одного космічного корабля на інший у такому масштабі відбудеться вперше.

Компанія SpaceX уже провела п'ять випробувальних польотів ракетної системи Starship, яка складається з нижнього ступеня — це ракета-носій Super Heavy, і верхнього ступеня — це космічний корабель Starship. Висота мегаракети в такому вигляді залишає 122 метри.

Компанія SpaceX вже провела п'ять випробувальних польотів ракетної системи Starship, яка складається з нижнього ступеня — це ракета-носій Super Heavy, і верхнього ступеня — це космічний корабель Starship. Висота мегаракети в такому вигляді залишає 122 метри Фото: SpaceX

Випробування показали, що нижній ступінь може успішно повертатися на Землю після запуску, а тепер під час наступного випробування SpaceX хоче показати, що і космічний корабель може робити те ж саме. Шосте випробування заплановано на 18 листопада. Таким чином SpaceX продемонструє, що її найпотужніша ракетна система у світі є повністю багаторазовою.

Як уже писав Фокус, аномалія на Урані спотворила дані зонда "Вояджер-2" про цю планету. Майже 40 років у вчених було неправильне уявлення про сьому планету Сонячної системи, вважають автори нового дослідження.

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