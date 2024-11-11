Китай показав конкурента Starship від SpaceX: що відомо про нову космічну ракету (фото)

У Китаї створюють свою версію відомої мегаракети Starship, створеної компанією Ілона Маска SpaceX, яка має багато схожих характеристик.

Американська компанія SpaceX продовжує бути джерелом натхнення для китайських інженерів аерокосмічної галузі. Стало відомо, що нова важка ракета-носій "Чанчжен-9", яку розробляють у Китаї, буде дуже схожа на мегаракету Starship, принаймні в одній із версій, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Інженери представили новий дизайн важкої ракети-носія "Чанчжен-9", яку розробляє Китайський дослідницький інститут ракетної техніки, у рамках 15-ї Китайської міжнародної виставки авіаційної та космічної техніки в місті Чжухай.

Згідно з презентацією, ця велика двоступенева ракета-носій призначена для доставки астронавтів на Місяць, а також для виконання інших завдань. Нова ракета матиме три версії. В одній з версій ця важка космічна ракета буде багаторазовою, так само, як і Starship.

Ракета Starship від SpaceX Фото: SpaceX

Але на цьому схожість із мегаракетою компанії SpaceX не закінчується. На верхньому щаблі "Чанчжен-9" розміщені закрилки, які покращують маневреність, там же, де і на верхньому щаблі Starship. Також нижній ступінь китайської ракети матиме 30 двигунів, які працюють на рідкому кисні та рідкому метані. Перший ступінь мегаракети Starship, також відома як Super Heavy, має 33 двигуни, які працюють на тому ж паливі.

Ракета "Чанчжен-9", представлена 2022 року Фото: CNSA

Стало відомо, що ракета "Чанчжен-9" матиме висоту 114 метрів і зможе виводити на низьку навколоземну орбіту 150 тонн корисного навантаження. Водночас найпотужніша і найбільша космічна ракета у світі Starship має висоту 122 метри і може виводити на орбіту стільки ж вантажу.

Новий дизайн ракети "Чанчжен-9" Фото: CNSA

Але у китайської ракети і Starship є одна велика відмінність. Якщо компанія SpaceX вже провела 5 випробувальних запусків своєї ракети, а шостий відбудеться найближчим часом у листопаді, то "Чанчжен-9" уперше полетить у космос не раніше, ніж у 2033 році.

Згідно з повідомленням компанії SpaceX, повністю робоча версія Starship має бути готова до запусків у космос наступного року. До вересня 2025 року одна з версій цієї ракети має полетіти на Місяць без екіпажу і приземлитися там, а потім повернутися назад. Річ у тім, що ця конфігурація Starship має стати посадковим модулем, який доправить астронавтів NASA з їхнього космічного корабля на орбіті навколо Місяця на поверхню супутника Землі і назад у 2026 році.

Одна з версій Starship має стати посадковим модулем, який доставить астронавтів NASA з їхнього космічного корабля на орбіті навколо Місяця на поверхню супутника Землі і назад у 2026 році Фото: Starship

Водночас китайська ракета може полетіти в космос і раніше, адже розробники "Чанчжен-9" уже кілька разів змінювали свої плани щодо проєкту цієї ракети. Кілька років тому китайські інженери працювали над триступеневою, а не двоступеневою ракетою "Чанчжен-9" і планували її перший запуск у 2030 році.

Як уже писав Фокус, хтось перемістив найстаріший супутник Великої Британії, але ніхто не знає, хто і чому це зробив. Експерти губляться в здогадах, яким чином у космосі перемістився військовий супутник Skynet-1A, але є припущення.

Також Фокус писав про те, що експерти розповіли, яким чином надзвуковий літак "Конкорд" міг здійснювати надзвичайно швидкі перельоти між Європою та Америкою. Пасажири витрачали на цей політ менше 3 годин.