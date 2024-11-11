Загроза на орбіті: хтось перемістив найстаріший супутник Великої Британії (фото)

Експерти губляться в здогадках, яким чином у космосі перемістився військовий супутник Skynet-1A, але є припущення.

1969 року з американського космодрому було запущено військовий супутник зв'язку Skynet-1A, створений для Великої Британії. Він перебував над східним узбережжям Африки для передачі повідомлень британським військам у Сінгапурі. Коли супутник припинив свою роботу через кілька років, то гравітація планети могла перемістити його на схід, щоб він опинився над Індійським океаном. Але зараз супутник Skynet-1A перебуває на висоті 36 000 км поруч із Північною Америкою. Невідомо, хто, коли і навіщо перемістив цей військовий супутник, але в експертів є припущення. Цей об'єкт становить зараз велику загрозу для інших супутників, пише Daily Mail.

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Експерти вважають, що малоймовірно, що супутник Skynet-1A, вагою 500 кг, просто перемістився на нове місце через орбітальну механіку. Замість того, щоб рухатися на схід через кілька років після завершення своєї роботи, супутник перемістився на захід. Отже, хтось направив цей супутник у цей бік, але хто і чому?

За словами британського консультанта з космосу Стюарта Івса, він не зміг знайти в архівах жодних підказок щодо дивної поведінки супутника після закінчення терміну служби найстарішого космічного апарату Великої Британії.

Відомо, що супутник створила американська компанія Philco Ford і його було запущено 1969 року на борту ракети-носія Delta ВПС США. Потім управління супутником було передано ВПС Великої Британії. Тобто з технологічної точки зору цей супутник є більше американським, ніж британським, вважає Грем Девісон, який керував Skynet-1A з однієї з баз ВПС Великої Британії.

Коли супутник припинив свою роботу через кілька років, то гравітація планети могла перемістити його на схід, щоб він опинився над Індійським океаном. Але зараз супутник Skynet-1A перебуває на висоті 36 000 км поруч із Північною Америкою Фото: Daily Mail

За словами Девісона, спочатку супутником управляли американці, а потім британці, тобто по суті було подвійне управління. Але коли або чому управління знову могли передати американцям, Девісон не знає. Хоча це могло б пояснити переміщення супутника, Девсісон вважає малоймовірним такий розвиток подій.

У той час як Рейчел Гілл з Університетського коледжу Лондона вважає, що контроль над супутником було на короткий час передано США, коли база управління у Великій Британії була закрита на ремонт. Можливо положення супутника змінилося саме тоді.

Офіційні, хоча й неповні, архівні дані припускають, що Skynet-1A передали під контроль американців, коли ВПС Великої Британії загубили супутник із поля зору 1977 року.

Але це означає, що, хто б не перемістив непрацюючий супутник, його залишили в неправильному місці на орбіті, замість того, щоб перемістити на так зване орбітальне кладовище для космічного сміття. Це місце на орбіті, де космічні апарати, що не працюють, мають мінімальний ризик зіткнуться з іншими супутниками, що працюють. Хоча в 70-х роках минулого століття ця практика ще не стала звичайним явищем.

За словами Івса, зараз супутник Skynet-1A становить велику загрозу для інших орбітальних апаратів. Він регулярно зближується з потоками діючих супутників. Існує великий ризик зіткнення.

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