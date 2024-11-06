Аварія в космосі: супутник пережив зіткнення на орбіті з невідомим об'єктом (фото)

Невеликий отвір на сонячній панелі супутника MP42 виявили абсолютно випадково.

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Супутник литовської компанії NanoAvionics пережив зіткнення з невідомим космічним об'єктом на орбіті. Фахівці компанії випадково виявили на знімках бортової камери супутника MP42 отвір діаметром 6 мм, пророблений у сонячній панелі апарату. Цей інцидент вкотре нагадує про серйозну проблему космічного сміття на орбіті, пише Space.

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Супутник компанії NanoAvionics під назвою MP42 має невеликі розміри, важить 130 кг і обертається навколо Землі з квітня 2022 року. Переглядаючи нові знімки, зроблені бортовою камерою супутника, фахівці компанії виявили крихітний отвір діаметром приблизно 6 мм у сонячній панелі апарата.

У компанії NanoAvionics достеменно не знають, з чим саме зіткнувся їхній супутник: з космічним сміттям чи крихітним метеоритом. Також невідомо, коли саме сталося зіткнення, адже камера не робила знімки сонячної панелі вже дуже давно. Найголовніше, що пошкодження не призвело до зниження вироблення електроенергії сонячною панеллю.

Дуже велику загрозу для будь-яких космічних апаратів на орбіті становлять не тільки крихітні метеорити, а й уламки космічного сміття різних розмірів. Їхня кількість настільки величезна, що ризик зіткнень із працюючими супутниками зростає щодня.

У компанії NanoAvionics достеменно не знають, із чим саме зіткнувся їхній супутник: із космічним сміттям чи крихітним метеоритом Фото: space.com

Згідно з даними Європейського космічного агентства (ЄКА), навколо Землі обертається приблизно 130 млн уламків космічного сміття розміром від 1 мм до 1 см. У 2016 році один із таких уламків проробив дірку діаметром 40 см у сонячній панелі супутника Sentinel 1A від ЄКА. Зіткнення вплинуло на вироблення електроенергії, але супутник продовжив свою роботу.

Більші уламки космічного сміття можуть повністю знищити супутник. За даними ЄКА, навколо Землі обертається понад 1 100 000 уламків розміром від 1 до 10 см. Також на орбіті перебуває 40 500 уламків розміром понад 10 см. Рух більшості цих уламків можна відстежувати, а тому власники супутників можуть уникнути потенційного зіткнення.

Компанія NanoAvionics заявила, що за останнє десятиліття її супутники кілька разів виконували маневри ухилення, щоб не зіткнутися з космічним сміттям.

Одне зіткнення двох великих непрацюючих об'єктів може призвести до появи тисяч фрагментів космічного сміття, які можуть залишатися на орбіті десятиліттями, загрожуючи іншим космічним апаратам.

Найбільше зіткнення на орбіті в історії космічних польотів сталося 2009 року, коли діючий супутник американського телекомунікаційного угруповання Iridium зіткнувся з непрацюючим російським військовим супутником "Космос 2251". У результаті утворилися тисячі фрагментів космічного сміття, багато з яких досі перебувають на орбіті.

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