Відправила повідомлення інопланетянам: з'ясувалося, чому зруйнувалася обсерваторія Аресібо (відео)

Кілька десятиліть радіотелескоп Аресібо був найбільшим у світі, але він зруйнувався наприкінці 2020 року.

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У 1963 році на острові Пуерто-Ріко розпочала роботу обсерваторія Аресібо. Це був радіотелескоп із тарілкою діаметром 305 метрів і підвішеним над нею основним радіопередавачем вагою 900 тонн. До 2016 року радіотелескоп Аресібо був найбільшим у світі, доки в Китаї не побудували радіотелескоп FAST із тарілкою діаметром 500 метрів. У грудні 2020 року тарілка Аресібо зруйнувалася після того, як на неї впав радіопередавач. Тому радіотелескоп був виведений з експлуатації. Учені з Національного наукового фонду США та Університету Центральної Флориди провели нове розслідування причин руйнування обсерваторії Аресібо та опублікували офіційний звіт. Згідно зі звітом, руйнування сталося через те, що троси, які утримують радіопередавач, не витримали сильного навантаження через попередні пошкодження, спричинені ураганом "Марія", пише Universe Today.

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Так зруйнувалася обсерваторія Аресібо

За майже 60 років своєї роботи радіотелескоп Аресібо зробив багато важливих наукових відкриттів при спостереженні за космосом. Він уперше виявив 1974 року подвійний пульсар, 1985 року вперше виявив подвійний астероїд у Сонячній системі, 1992 року виявив перші екзопланети, а 2016 року — перший повторюваний швидкий радіосплеск.

Так виглядала обсерваторія Аресібо Фото: Девятая планета

Обсерваторія Аресібо також відома тим, що за її допомогою вчені відправили одне з перших повідомлень потенційним інопланетянам у 1974 році. Сигнал тривалістю майже 170 секунд, відомий як послання Аресібо, було надіслано в кульове зоряне скупчення M13.

Візуалізація послання Аресібо Фото: Wikipedia

Згідно зі звітом учених, руйнування конструкції обсерваторії Аресібо почалося ще 2017 року, коли на радіотелескоп обрушився ураган "Марія". Висока швидкість вітру, що досягала 150 км/год, призвела до ослаблення конструкції тросів, що утримують основну платформу.

У грудні 2020 року рефлекторна тарілка Аресібо зруйнувалася після того, як на неї впав радіопередавач Фото: New Atlas

Після цього в серпні та листопаді 2020 року кілька тросів значно пошкодилися через сильну напругу і розпад цинку в сполучних роз'ємах. З'єднувальні роз'єми тросів почали виходити з ладу, що призвело до катастрофи 1 грудня 2020 року, коли масивний радіопередавач звалився на тарілку. Сама катастрофа сталася дуже швидко. Троси, що утримують радіопередавач, обірвалися, і платформа, що висіла, впала вниз. Усе це тривало менше ніж 10 секунд.

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