Отправила сообщение инопланетянам: выяснилось, почему разрушилась обсерватория Аресибо (видео)

Несколько десятилетий радиотелескоп Аресибо был крупнейшим в мире, но он разрушился в конце 2020 года.

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В 1963 году на острове Пуэрто-Рико начала работу обсерватория Аресибо. Это был радиотелескоп с тарелкой диметром 305 метров и подвешенной над ней основным радиопередатчиком весом 900 тонн. До 2016 года радиотелескоп Аресибо был самым большим в мире, пока в Китае не построили радиотелескоп FAST с тарелкой диаметром 500 метров. В декабре 2020 года тарелка Аресибо разрушилась после того, как на нее рухнул радиопередатчик. Поэтому радиотелескоп был выведен из эксплуатации. Ученые из Национального научного фонда США и Университета Центральной Флориды провели новое расследование причин разрушения обсерватории Аресибо и опубликовали официальный отчет. Согласно отчету, разрушение произошло из-за того, что удерживающие радиопередатчик тросы не выдержали сильной нагрузки из-за предыдущих повреждений, вызванных ураганом "Мария", пишет Universe Today.

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Так разрушилась обсерватория Аресибо

За почти 60 лет своей работы радиотелескоп Аресибо седал много важных научных открытий при наблюдении за космосом. Он впервые обнаружил в 1974 году двойной пульсар, в 1985 году впервые обнаружил двойной астероид в Солнечной системе, в 1992 году обнаружил первые экзопланеты, а в 2016 году — первый повторяющийся быстрый радиовсплеск.

Так выглядела обсерватория Аресибо Фото: UniverseToday

Обсерватория Аресибо также знаменита тем, что с ее помощью ученые отправили одно из первых сообщений потенциальным инопланетянам в 1974 году. Сигнал длительностью почти 170 секунд, известный как послание Аресибо, был отправлен в шаровое звездное скопление M13.

Визуализация послания Аресибо Фото: Wikipedia

Согласно отчету ученых, разрушение конструкции обсерватории Аресибо началось еще в 2017 году, когда на радиотелескоп обрушился ураган "Мария". Высокая скорость ветра, достигающая 150 км/час, привела к ослаблению конструкции тросов, удерживающих основную платформу.

В декабре 2020 года рефлекторная тарелка Аресибо разрушилась после того, как на нее рухнул радиопередатчик Фото: New Atlas

После этого в августе и ноябре 2020 года несколько тросов значительно о повредились из-за сильного напряжения и распада цинка в соединительных разъемах. Соединительные разъемы тросов начали выходить из строя, что привело к катастрофе 1 декабря 2020 года, когда массивный радиопередатчик рухнул на тарелку. Сама катастрофа случилась очень быстро. Тросы, удерживающие радиопередатчик, оборвались и висящая платформа упала вниз. Все это продолжалось менее 10 секунд.

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