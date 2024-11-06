Астрономы разгадали тайну одной из картин Ван Гога

Исследователи проанализировали известное полотно под названием "Тополиная аллея на закате".

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В новом исследовании группа астрономов решила выяснить, где именно известный Ван Гог нарисовал свою картину "Тополиная аллея на закате", пишет Aol.

Астроном и профессор физики Техасского государственного университета Дональд Олсон решил использовать астрономию для того, чтобы определить, какое конкретное место изображено на картине Ван Гога "Тополиная аллея на закате".

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Такой метод Олсон уже использовал для анализа нескольких других картин Ван Гона. Исследователь был уверен, что сможет найти именно ту полосу тополей, если точно воспроизвести небо, изображенное на картине.

"Если бы мы могли идентифицировать это место на картах 19 века, то смогли бы отыскать дорогу, изображенную на произведении искусства. Затем мы смогли бы использовать астрономические расчеты, чтобы определить дату, когда диск заходящего Солнца выровняла именно так, как на картине Ван Гога", — говорит Олсон.

Картана Ван Гога "Тополиная аллея на закате" Фото: Wiki Commons

Но прежде, чем обратиться к картам, ученым нужно было сузить поиски. Команда обратилась к источнику, который чаще всего используется в изучении картин Ван Гога – его письма к брату Тео. Из писем ученые выяснили, что "Тополиная аллея на закате" писалась где-то между 5 и 14 ноября 1884 года.

Эти даты были введены в программное обеспечение планетария, которое показало, что в тот день Солнце зашло на юго-западе, в диапазоне азимутов или направления компаса небесного объекта, между 240° и 244°.

Далее команда проанализировала другую картину Ван Гога "Тополиная аллея осенью", которая была написана художником как раз перед "Тополиная аллея на закате". Пейзаж на двух картинах был похожим, но не совсем совпадал, поэтому исследователи вернулись к картам, чтобы отыскать другие дороги поблизости.

Исследователи отыскали три места и в конечном итоге остановились на дороге под названием Weverstraat, которая проходила через центр голландского города Нюэнен. Дальнейшие астрономические расчеты показали, что "Тополиная аллея на закате" могла быть написана только 13 или 14 ноября 1884 года.

"Мы все еще можем видеть ту самую дорогу, по которой шел Ван Гог холодным осенним утром, в то время он уже интересовался небесными явлениями, за четыре года до того, как нарисовал свою знаменитую "Звездную ночь" на юге Франции", — подытожил исследователь.

Напомним, на картине "Звездная ночь" отображено физическое явление. Исследователи проанализировали одну из самых знаменитых картин художника и нашли в ней необъяснимую деталь.