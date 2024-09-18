На картине "Звездная ночь" отображено физическое явление: Ван Гог не мог о нем знать

Исследователи проанализировали одну из самых знаменитых картин художника и нашли в ней необъяснимую деталь.

Related video

Винсент Ван Гог написал свою знаменитую картину "Звездная ночь" 135 лет назад, запечатлев на ней свое субъективное виденье неба. Как оказалось, картина не была уж настолько субъективной, в ней кроется настоящая наука, пишет Inverse.

Основа современного понимания турбулентности была заложена только в 1941 году. Но 135 лет назад Ван Гог изобразил очень реалистичную интерпретацию турбулентных облаков, показало новое исследование.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Атмосфера на Земле турбулентна, из-за этой хаотичности облака в небе приобретают сложные формы", — говорит соавтор исследования, профессор-исследователь Лаборатории океанологии и наук о Земле в Вимере Франсуа Шмитт.

Ученого и его команду заинтересовали вихри, изображенные на картине "Звездная ночь". Вихрь – это круговое движение жидкости, будь то вода в океане или пар в облаках. Согласно законам физики, вихри движутся быстрее, когда становятся больше. Кроме этого, турбулентность самоподобная, так как множество вихрей разных размеров могут "присутствовать одновременно". Именно это и продемонстрировано на знаменитой картине.

"Ван Гог на своей картине смог очень точно показать турбулентность облаков. На полотне "Звездная ночь" можно увидеть сразу несколько вихрей. Наш анализ показал, что картина очень реалистично передает такое явление, как турбулентные облака", — говорит Шмитт.

Интересно то, что турбулентность на картине прослеживается даже в самых малых масштабах. Согласно существующим законам, материал размером всего от 10 до 100 микрон могут оказывать влияние на турбулентное перемешивание. К примеру, размер человеческой клетки составляет около 30 микрон.

"Картина раскрывает глубокое и интуитивное понимание природных явлений Ван Гогом. Точное представление о турбулентности Ван Гогом могло быть получено из наблюдений за движением атмосферы и облаков, а также благодаря врожденной интуиции", — подчеркивают исследователи.

Напомним, картину Рембрандта за $18 млн продали по дешевке как подражание знаменитому художнику. Недавно исследование картины "Поклонение царей" выявило, что ее написал Рембрандт. Эта работа долгое время была вне поля зрения общественности и специалистов.