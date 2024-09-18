На картині "Зоряна ніч" відображено фізичне явище: Ван Гог не міг про нього знати

Дослідники проаналізували одну з найзнаменитіших картин художника і знайшли в ній незрозумілу деталь.

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Вінсент Ван Гог написав свою знамениту картину "Зоряна ніч" 135 років тому, зафіксувавши на ній своє суб'єктивне бачення неба. Як виявилося, картина не була вже настільки суб'єктивною, в ній криється справжня наука, пише Inverse.

Основу сучасного розуміння турбулентності було закладено тільки 1941 року. Але 135 років тому Ван Гог зобразив дуже реалістичну інтерпретацію турбулентних хмар, показало нове дослідження.

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"Атмосфера на Землі турбулентна, через цю хаотичність хмари в небі набувають складних форм", — каже співавтор дослідження, професор-дослідник Лабораторії океанології та наук про Землю у Вімері Франсуа Шмітт.

Ученого та його команду зацікавили вихори, зображені на картині "Зоряна ніч". Вихор — це круговий рух рідини, чи то вода в океані, чи то пара в хмарах. Згідно із законами фізики, вихори рухаються швидше, коли стають більшими. Крім цього, турбулентність самоподібна, оскільки безліч вихорів різних розмірів можуть "бути присутніми одночасно". Саме це і продемонстровано на знаменитій картині.

"Ван Гог на своїй картині зміг дуже точно показати турбулентність хмар. На полотні "Зоряна ніч" можна побачити відразу кілька вихорів. Наш аналіз показав, що картина дуже реалістично передає таке явище, як турбулентні хмари", — каже Шмітт.

Цікаво те, що турбулентність на картині простежується навіть у найменших масштабах. Згідно з чинними законами, матеріал розміром всього від 10 до 100 мікрон можуть впливати на турбулентне перемішування. Наприклад, розмір людської клітини становить близько 30 мікрон.

"Картина розкриває глибоке та інтуїтивне розуміння природних явищ Ван Гогом. Точне уявлення про турбулентність Ван Гогом могло бути отримано зі спостережень за рухом атмосфери і хмар, а також завдяки вродженій інтуїції", — підкреслюють дослідники.

Нагадаємо, картину Рембрандта за $18 млн продали задешево як наслідування знаменитому художнику. Нещодавно дослідження картини "Поклоніння царів" виявило, що її написав Рембрандт. Ця робота довгий час була поза увагою громадськості та фахівців.