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Технологии и наука

Картину Рембрандта за $18 млн продали по дешевке как подражание знаменитому художнику (фото)

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Фото: Sotheby's | Картина "Поклонение царей" оказалась работой Рембрандта

Недавно исследование картины "Поклонение царей" выявило, что ее написал Рембрандт. Эта работа долгое время была вне поля зрения общественности и специалистов.

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Представьте, что у вас есть картина, которую когда-то оценивали в $15 000, и вы узнаете, что она может стоить потрясающие $18 миллионов. Именно так произошло с "Поклонением царей", полотном, которое оказалось работой известного голландского художника Рембрандта, пишет CNN.

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"Поклонение царей" было вне поля зрения общественности с 1950-х годов, пока не появилось недавно. Сначала картину приобрел Нидерландский коллекционер, по имени Йоханнес Хельдринг в Амстердаме в 1955 году. В течение многих лет она переходила из рук в руки, а два года назад продана на аукционе Christie's в Амстердаме.

В то время ее относили к "Кругу Рембрандта", предполагая, что ее мог создать ученик или близкий друг знаменитого художника. Оценивали полотно скромно — от 10 600 до 15 800 долларов. На удивление, ее продали анонимному покупателю за огромную сумму — 908 000 долларов.

Sotheby's пришел к выводу, что "Поклонение царей" действительно является аутентичной работой самого Рембрандта. Считается, что она создана в начале его карьеры, около 1628 года, когда художнику было всего около 22 лет и он жил в голландском городе Лейден. Сейчас картина оценивается от 12,2 до 18,3 миллиона долларов.

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Тщательные исследования выявили изменения, которые Рембрандт внес в картину.
Фото: Sotheby's

Это открытие — не что иное, как сенсация, ведь подавляющее большинство работ Рембрандта хранится в музеях по всему миру. Кроме того, большинство картин, которые появлялись на аукционах в течение последних десятилетий, были портретами или эскизами определенных персонажей. "Поклонение царей" выделяется, изображая встречу трех мудрецов с младенцем Иисусом.

Джордж Гордон, сопредседатель Old Master Paintings Worldwide Sotheby's, отметил важность этой находки. Он добавил, что картина дополняет наше понимание Рембрандта в решающий период его творческого развития, когда художник стремительно эволюционировал как художник.

Интересно, что история картины несколько загадочна. Самое первое упоминание о ней датируется 1714 годом в описании амстердамского коллекционера по имени Константин Ранст. Ее выставляли на продажу в 1814 и 1822 годах, но потом она исчезла из поля зрения до середины 20-го века.

Хотя в 1950-х годах она была включена в музейные выставки и считалась работой Рембрандта ведущими учеными, позже ее не замечали и игнорировали в литературе о Рембрандте.

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Недавняя экспертиза Sotheby's обнаружила различные изменения и исправления, сделанные самим Рембрандтом, включая изменения нимба младенца Иисуса и головного убора Девы Марии. Очень мало сюжетных картин Рембрандта осталось в частных руках, что делает эту картину редкой и захватывающей возможностью для коллекционеров или институтов.

"Поклонение царей" демонстрирует все характерные элементы стиля Рембрандта с конца 1620-х годов, проливая новый свет на его творческий процесс. Сейчас картина выставлена на аукционе Sotheby's в Гонконге, а затем отправится в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лондон перед тем, как ее продадут на аукционе 6 декабря. Это необычайное путешествие для картины, когда-то недооцененной, а теперь признанной настоящим шедевром одного из величайших художников в истории.

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