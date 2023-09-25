Возвращение из небытия: в Британии нашли утерянную работу известной итальянской художницы (фото)

Недавно обнаружили картину известной художницы Артемизии Джентилески, которую считали утраченной. Полотно ошибочно определили как работу другого художника и хранили во дворце Хэмптон-Корт.

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Полотно, представленное в Виндзорском замке, играет ключевую роль в творчестве Джентилески, проливая свет на ее пребывание в Лондоне в конце 1630-х годов, пишет Тһе Guardian.

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"Имя женщины вызывает сомнения, пока ее работу не увидят", — написала художница Артемизия Джентилески коллекционеру ее картин в 1649 году, заверив его, что ее полотна "говорят сами за себя". Потребовалось три с половиной века, чтобы имя художницы стало известным.

Но еще больше времени понадобилось для того, чтобы найти один из ее забытых шедевров. Открытие состоялось во дворце Хэмптон-Корт, где найдена "Сусанна и старцы", утраченная работа Джентилески.

Это был период, обозначенный ее коротким сотрудничеством с отцом, Орацио, при английском дворе. Кроме того, сюжет картины углубляется в саму суть личных испытаний художницы. Будучи подростком, Артемизию изнасиловал в Италии другой художник, Агостино Тасси, в мастерской своего отца. Дальнейший судебный процесс, задокументированный в архивных стенограммах, в конце концов завершился осуждением Тасси.

Работа, о которой идет речь, изображает библейскую историю о Сусанне, что в своем саду отвергла ухаживания двух мужчин и столкнулась с неизбежной опасностью из-за фальшивого обвинения в неверности. В своей трактовке этой истории Джентилески отступает от общепринятых представлений, делая акцент на попытках Сусанны убежать от хищных мужчин. Рейнольдс предполагает глубокую связь между художницей и Сусанной, поскольку Джентилески, похоже, чувствовала глубокое родство с библейской героиней.

Картина, выставленная в Виндзорском замке Фото: Royal Collection Trust/© His Majesty King Charles III 2023

Случайное открытие стало возможным благодаря усилиям кураторов Royal Collection Trust, в частности доктора Нико Мунца, опытного искусствоведа и бывшего сотрудника музея. Их миссией было отследить картины, разбросанные по всей Европе после казни Карла I. Список включал семь подтвержденных работ Джентилески. Ранее считалось, что уцелел лишь известный автопортрет.

Анна Рейнольдс вспоминает: "Мы проводили инвентаризацию, и доктор Нико обратил внимание на одну работу, которая хранилась в хранилище Хэмптон-Корта более 100 лет". Интуиция искусствоведа не подвела. Под слоями грязи и толстым лаком, нанесенным во время предыдущих реставраций, скрывалось необычайное изображение, которое, как теперь считают, было заказано женой Карла I, Генриеттой Марией Французской.

Рейнольдс объяснила: "Оно было невероятно коричневым и обесцвеченным, как это часто случается с органическим лаком. Ее размер также был увеличен полосками пришитого полотна, что могло быть причиной перерисовки". Только с началом реставрации начали проступать характерные элементы картины.

Одной из важных подсказок стало наличие краски, известной как свинцово-оловянно-сурьмяно-желтая, любимая краска художницы. Экспертиза подтвердила находку, а окончательный кусочек головоломки появился, когда ткань, снятая с обратной стороны полотна, открыла буквы CR, означающие Carolus Rex, то есть Карл I.

Артемизию Джентилески пригласили в Лондон в зените ее славы. Однако в последующие годы интерес к искусству барокко уменьшился, что привело к тому, что ее работу отдали на хранение, а также к тому, что ее ошибочно приписали менее известному итальянскому художнику, а впоследствии отнесли к французской школе.

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Считается, что с 1660 года картина украшала стены Сомерсет-хауса, резиденции королев и их спутников, в частности Екатерины Браганской и королевы Анны. Оригинальное описание 1639 года, составленное Абрахамом ван дер Дортом, обозревателем королевских картин для Карла I, указывает на то, что сначала картина висела над камином в гостиной королевы во дворце Уайтхолл — комнате, которую часто посещала Генриетта Мария.

Позже, перед своим исчезновением, работа была перенесена в Кенсингтонский дворец, а затем ее перенесли во дворец Хэмптон-Корт, потеряв при этом раму. В 1862 году картину описали как "в плохом состоянии" и отправили на реставрацию, во время которой нанесли дополнительные слои лака.

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