Астрономи розгадали таємницю однієї з картин Ван Гога

Дослідники проаналізували відоме полотно під назвою "Тополина алея на заході сонця".

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У новому дослідженні група астрономів вирішила з'ясувати, де саме відомий Ван Гог намалював свою картину "Тополина алея на заході сонця", пише Aol.

Астроном і професор фізики Техаського державного університету Дональд Олсон вирішив використати астрономію для того, щоб визначити, яке конкретне місце зображено на картині Ван Гога "Тополина алея на заході сонця".

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Такий метод Олсон уже використовував для аналізу кількох інших картин Ван Гога. Дослідник був упевнений, що зможе знайти саме ту смугу тополь, якщо точно відтворити небо, зображене на картині.

"Якби ми могли ідентифікувати це місце на картах 19 століття, то змогли б відшукати дорогу, зображену на творі мистецтва. Потім ми змогли б використати астрономічні розрахунки, щоб визначити дату, коли диск призахідного Сонця вирівняв саме так, як на картині Ван Гога", — каже Олсон.

Картана Ван Гога "Тополина алея на заході сонця" Фото: Wiki Commons

Але перш, ніж звернутися до карт, вченим потрібно було звузити пошуки. Команда звернулася до джерела, яке найчастіше використовується у вивченні картин Ван Гога — його листи до брата Тео. З листів науковці з'ясували, що "Тополина алея на заході сонця" писалася десь між 5 і 14 листопада 1884 року.

Ці дати було введено в програмне забезпечення планетарію, яке показало, що того дня Сонце зайшло на південному заході, у діапазоні азимутів або напрямку компаса небесного об'єкта, між 240° і 244°.

Далі команда проаналізувала іншу картину Ван Гога "Тополина алея восени", яка була написана художником якраз перед "Тополина алея на заході сонця". Пейзаж на двох картинах був схожим, але не зовсім збігався, тож дослідники повернулися до карт, щоб відшукати інші дороги поблизу.

Дослідники відшукали три місця і зрештою зупинилися на дорозі під назвою Weverstraat, яка проходила через центр голландського міста Нюенен. Подальші астрономічні розрахунки показали, що "Тополина алея на заході сонця" могла бути написана тільки 13 або 14 листопада 1884 року.

"Ми все ще можемо бачити ту саму дорогу, якою йшов Ван Гог холодним осіннім ранком, у той час він уже цікавився небесними явищами, за чотири роки до того, як намалював свою знамениту "Зоряну ніч" на півдні Франції", — підсумував дослідник.

Нагадаємо, на картині "Зоряна ніч" відображено фізичне явище. Дослідники проаналізували одну з найзнаменитіших картин художника і знайшли в ній незрозумілу деталь.