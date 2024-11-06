Каждый может создать межзвездный корабль поколений: что это такое и зачем это нужно (фото)
Новый конкурс проектов, получивший название Project Hyperion, призывает подавать заявки на создание пилотируемого межзвездного корабля для путешествия в глубоком космосе.
Люди уже создали необходимые технологии для исследования Солнечной системы. Но однажды люди захотят отправиться дальше, к близким звездам, где могут находиться такие же водные планеты, как и Земля. Даже если люди в ближайшем будущем смогут создать двигатели, позволяющие путешествовать в космосе со скоростью эквивалентной 10% скорости света, путешествие к ближайшей звезде, где находится похожий на Землю мир, может занять десятилетия или сотни лет в лучшем случае. Учитывая это ученые считают, что нужно создать межзвездный корабль поколений. Это гипотетический космический корабль, способный поддерживать жизнь людей на протяжении нескольких поколений, пока они совершают путешествие к ближайшей звездной системе. Новый конкурс проектов, получивший название Project Hyperion, призывает подавать заявки на проект межзвездного корабля поколений, пишет Space.
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Проект является частью исследования, целью которого является оценка осуществимости межзвездного полета с экипажем с использованием современных и будущих технологий, и надеется предоставить информацию для будущих исследований и разработок технологий.
Вместо того чтобы сосредотачиваться на проектировании двигателя или конструкции межзвездного корабля, ученые заинтересованы в том, чтобы ответить на вопрос, как будет выглядеть идеальная архитектура космического жилища и социальная система для такого путешествия.
Для участия в конкурсе команде поручено спроектировать среду обитания корабля поколений, включая его архитектуру и систему общественной организации.
Условия, которым должны соответствовать предложения, следующие:
- продолжительность гипотетической миссии составляет 250 земных лет от запуска до прибытия в пункт назначения;
- целевой пункт назначения — каменистая планета с искусственной экосистемой, созданной зондом-предшественником;
- корабль должен создавать искусственную гравитацию с помощью вращения;
- на корабле должны быть атмосферные условия, аналогичные земным;
- среда обитания должна защищать своих жителей от радиации и возможных воздействий космоса;
- корабль должен быть способен вместить 1000 +-500 человек в течение всего путешествия.
Также нужно учитывать следующие факторы при создании проекта межзвездного корабля поколений:
- Как конструкция корабля обеспечит жителям возможность достижения конфиденциальности, учитывая, что они будут находится в ограниченном пространстве?
- Как дизайн среды обитания минимизирует потенциальный конфликт, и как социальная система будет справляться с возможным неэтичным поведением?
- Как дизайн корабля позволит обеспечить интимную жизнь жителей?
- Как будут распределяться социальные роли?
- Как жители корабля будут поддерживать связь с Землей?
Более подробную информацию о конкретных требованиях конкурса и сроках проведения можно найти на сайте ProjectHyperion.org.
Как уже писал Фокус, зонд NASA совершит то, что никогда не делал ни один космический аппарат в истории. Солнечный зонд "Паркер" приблизится к Солнцу на рекордной скорости и на рекордно близкое расстояние.
Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему почва на Марсе такая твердая.