Почти посадка на Солнце: зонд NASA совершит то, что никогда не делал ни один аппарат (видео)

Солнечный зонд "Паркер" приблизится к Солнцу на рекордной скорости и на рекордно близкое расстояние.

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В декабре солнечный зонд "Паркер" от NASA совершит невероятное сближение с Солнцем на самой высокой скорости. Такого еще не делал ни один космический аппарат в истории. Но перед этим зонду NASA нужно совершить седьмой по счету облет Венеры, пишет Space.

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Траектория полета солнечного зонда "Паркер" во время прошлого сближения с Солнцем

Солнечный зонд "Паркер", который занимается изучением нашей звезды в среду, 6 ноября, завершит седьмой по счету облет Венеры, что позволит ему подлететь к Солнцу на самое близкое расстояние, где еще не бывал ни один космический аппарат. Примерно 24 декабря зонд NASA подлетит к Солнцу на расстояние чуть больше, чем 6 млн км и это будет абсолютным рекордом для любого космического аппарата.

При этом солнечный зонд "Паркер" коснется поверхности Солнца, то есть фотосферы или видимой части атмосферы нашей звезды, на рекордной скорости – 692 010 км/час. Такой скорости не достигал ни один созданный человеком аппарат. Сможет ли пережить аппарат такую близкую встречу с Солнцем ученые из NASA узнают только 27 декабря.

Примерно 24 декабря зонд NASA подлетит к Солнцу на расстояние чуть больше, чем 6 млн км и это будет абсолютным рекордом для любого космического аппарата Фото: NASA

Ученые, которые занимаются данной миссией говорят, что такое сближение зонда с Солнцем означает, что состоится почти приземление на нашу звезду. И это будет важнейшее достижение человечества в космосе, которое можно сравнить с первой высадкой астронавтов на Луну в 1969 году.

Солнечный зонд "Паркер" был запущен в космос 6 лет назад, чтобы раскрыть главные тайны Солнца. Например, почему самая внешняя часть атмосферы нашей звезды, солнечная корона, становится более горячей, чем поверхность Солнца с высотой. В то же время за эти годы зонду NASA уже удалось приблизиться к разгадке не только этой тайны, но и многих других. Для того, чтобы солнечный зонд "Паркер" мог подлетать близко к Солнцу, ему нужно использовать гравитационную помощь Венеры.

Слева: изображение ночной стороны Венеры, сделанное камерой солнечного зонда "Паркер", которое показывает инфракрасное излучение поверхности. Более светлые оттенки представляют более высокие температуры, а темные оттенки — более низкие. Справа: радиолокационное изображение поверхности Венеры, сделанное аппаратом "Магеллан", где синий цвет показывает равнины, а красный – возвышенности Фото: NASA

Хотя космический аппарат создан для изучения Солнца, во время близких пролетов мимо Венеры ему удалось собрать много полезных научных данных об этой планете. Например, в 2020 году ученые выяснили, что камера зонда может увидеть поверхность Венеры сквозь очень плотные и густые облака. При этом камера смогла различить разные особенности рельефа планеты и собрать разные данные о Венере, которая является еще плохо изученным миром.

Ученые из NASA надеются, что после завершения седьмого облета Венеры на высоте 376 км камера солнечного зонда "Паркер" также предоставит новые ценные данные о второй планете от Солнца.

Как уже писал Фокус, сейчас у Земли есть два естественных спутника, но один скоро улетит навсегда. В конце сентября 2024 года наша планета обзавелась еще одним спутником, но в ноябре он навсегда улетит в глубокий космос.

Также Фокус писал о том, что летом этого года солнечный зонд "Паркер" приблизился к Солнцу на расстояние чуть больше 7 млн км.