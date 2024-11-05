Еще одна Луна: сейчас у Земли есть два естественных спутника, но один скоро улетит навсегда

В конце сентября 2024 года наша планета обзавелась еще одним спутником, но в ноябре он навсегда улетит в глубокий космос.

Related video

С 29 сентября 2024 года у Земли есть два естественных спутника: привычная нам Луна и мини-Луна, которая представляет собой крошечный астероид под названием 2024 PT5. Последний является временным спутником Земли и в конце ноября улетит в глубокий космос, пишет Earth.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам американского астронома Ричарда Бинцеля, временные спутники Земли не являются чем-то необычным. Но проблема в том, что иногда их очень сложно обнаружить, ведь они в основном маленькие и не отражают солнечный свет в достаточной мере, чтобы стать видимыми для наземных телескопов.

Еще в августе этого года астрономы обнаружили небольшой астероид, который шел на сближение с Землей. Он получил название 2024 PT5 и как показали дальнейшие наблюдения 29 сентября 2024 года стал вторым естественным спутником нашей планеты.

Земля время от времени притягивает к себе с помощью своей гравитации небольшие астероиды, такие как 2024 PT5, и они оказываются на некоторое время на орбите вокруг нашей планеты.

В основном такие астероиды удерживает гравитация Земли в течение пары недель или пары месяцев. Затем они избавляются от гравитационного влияния Земли и улетают дальше в космос, продолжая вращаться вокруг Солнца. По словам американского астронома Уильяма Блэкмора, так называемая вторая Луна будет вращаться вокруг Земли еще пару недель и в 20-х числах ноября навсегда улетит от нашей планеты.

Еще в августе этого года астрономы обнаружили небольшой астероид, который шел на сближение с Землей. Он получил название 2024 PT5 и как показали дальнейшие наблюдения 29 сентября 2024 года стал вторым естественным спутником нашей планеты. Иллюстрация Фото: HiTech Wiki

Астероид 2024 PT5 имеет ширину примерно 11 метров, в то время как диаметр Луны составляет примерно 3474 километра. То есть привычный нам спутник более чем в 300 000 раз больше крошечного астероида. По словам Бинцеля, такие астероиды, которые оказываются на орбите вокруг Земли, имеют большую ценность для науки, ведь дают возможность изучать малые тела Солнечной системы с близкого расстояния.

Астероид 2024 PT5 является представителем группы астероидов под названием Арджуны, которые вращаются вокруг Солнца почти по той же орбите, что и Земля, при этом почти с той же скоростью. По словам ученых, второй спутник Земли на самом деле за все время пребывания в таком статусе совершит всего один оборот вокруг нашей планеты, прежде чем улететь дальше.

Ученые считают, что данные, полученные при изучении временных спутников помогают подготовиться к потенциальной астероидной угрозе, а также открывают возможности для добычи ресурсов из околоземных объектов.

Хотя 2024 PT5 все еще является вторым спутником Земли, обнаружить его в любительский телескоп почти невозможно из-за его маленького размера и большого расстояния.

Блэкмор считает, что в будущем можно было бы отправлять космические зонды к таким временным спутникам, что позволило бы сделать новые научные открытия, а также открыло бы путь к добыче полезных ископаемых на этих камнях. Ведь там могут находится такие материалы, которых либо очень мало на Земле, либо вообще нет.

Как уже писал Фокус, ученые сделали неожиданное открытие в почве на Марсе и выяснили, почему она такая твердая. Некоторые данные, полученные уже неработающим аппаратом на Марсе, удивили ученых.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили на Венере скрытые у всех на виду ударные кратеры. Просто они выглядят не совсем обычно.