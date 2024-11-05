Ще один Місяць: зараз у Землі є два природні супутники, але один скоро полетить назавжди

Наприкінці вересня 2024 року наша планета обзавелася ще одним супутником, але в листопаді він назавжди полетить у глибокий космос.

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З 29 вересня 2024 року у Землі є два природних супутники: звичний нам Місяць і міні-Місяць, який являє собою крихітний астероїд під назвою 2024 PT5. Останній є тимчасовим супутником Землі і наприкінці листопада полетить у глибокий космос, пише Earth.

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За словами американського астронома Річарда Бінцеля, тимчасові супутники Землі не є чимось незвичайним. Але проблема в тому, що іноді їх дуже складно виявити, адже вони здебільшого маленькі і не відбивають сонячне світло достатньою мірою, щоб стати видимими для наземних телескопів.

Ще в серпні цього року астрономи виявили невеликий астероїд, який йшов на зближення із Землею. Він отримав назву 2024 PT5 і, як показали подальші спостереження, 29 вересня 2024 року став другим природним супутником нашої планети.

Земля час від часу притягує до себе за допомогою своєї гравітації невеликі астероїди, такі як 2024 PT5, і вони опиняються на деякий час на орбіті навколо нашої планети.

Здебільшого такі астероїди утримує гравітація Землі протягом кількох тижнів або кількох місяців. Потім вони позбуваються гравітаційного впливу Землі і відлітають далі в космос, продовжуючи обертатися навколо Сонця. За словами американського астронома Вільяма Блекмора, так званий другий Місяць буде обертатися навколо Землі ще кілька тижнів і в 20-х числах листопада назавжди відлетить від нашої планети.

Ще в серпні цього року астрономи виявили невеликий астероїд, який йшов на зближення із Землею. Він отримав назву 2024 PT5 і як показали подальші спостереження 29 вересня 2024 року став другим природним супутником нашої планети. Ілюстрація Фото: HiTech Wiki

Астероїд 2024 PT5 має ширину приблизно 11 метрів, тоді як діаметр Місяця становить приблизно 3474 кілометри. Тобто звичний нам супутник більш ніж у 300 000 разів більший за крихітний астероїд. За словами Бінцеля, такі астероїди, що опиняються на орбіті навколо Землі, мають велику цінність для науки, адже дають можливість вивчати малі тіла Сонячної системи з близької відстані.

Астероїд 2024 PT5 є представником групи астероїдів під назвою Арджуни, які обертаються навколо Сонця майже тією самою орбітою, що й Земля, водночас майже з тією самою швидкістю. За словами вчених, другий супутник Землі насправді за весь час перебування в такому статусі зробить лише один оберт навколо нашої планети, перш ніж полетіти далі.

Вчені вважають, що дані, отримані під час вивчення тимчасових супутників, допомагають підготуватися до потенційної астероїдної загрози, а також відкривають можливості для видобутку ресурсів з навколоземних об'єктів.

Хоча 2024 PT5 все ще є другим супутником Землі, виявити його в аматорський телескоп майже неможливо через його маленький розмір і велику відстань.

Блекмор вважає, що в майбутньому можна було б відправляти космічні зонди до таких тимчасових супутників, що дало б змогу зробити нові наукові відкриття, а також відкрило б шлях до видобутку корисних копалин на цих каменях. Адже там можуть міститися такі матеріали, яких або дуже мало на Землі, або взагалі немає.

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