Учені зробили несподіване відкриття в ґрунті на Марсі: чому він такий твердий (фото)

Деякі дані, отримані вже непрацюючим апаратом на Марсі, здивували вчених.

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26 листопада 2018 року на Марсі приземлився посадковий апарат NASA під назвою InSight, який припинив свою місію у 2022 році. Уперше дослідницький апарат перебував на поверхні Марса, щоб вивчати надра планети. Одним із найважливіших інструментів, які InSight використовував для цього був пристрій HP3, створений Німецьким аерокосмічним центром (DLR). Пристрій, відомий також як "Марсіанський кріт" вимірював тепловий потік під поверхнею Марса. Хоча HP3 був створений для того, щоб проникнути на глибину до 5 метрів, пристрою вдалося на здивування вчених проникнути тільки на невелику глибину. Проте було зібрано багато наукових даних і на їхній основі вчені з DLR змогли з'ясувати, чому ґрунт на Марсі такий твердий. Дослідження показало, що температура на глибині до 40 см під поверхнею Марса призводить до утворення соляних плівок, які роблять ґрунт твердим, пише Universe Today.

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За допомогою даних, отриманих апаратом InSight, вчені покращують розуміння геологічної еволюції Марса. Наразі вчені підозрюють, що геологічна активність на Марсі значною мірою припинилася приблизно 3 млрд років тому. Але є докази, що лава в надрах планети все ще переміщається.

Найімовірніше, припинення геологічної активності було спричинене швидшим охолодженням надр Марса через його меншу масу і нижчий тиск. Вчені вважають, що це призвело до затвердіння зовнішнього ядра Марса, тоді як його внутрішнє ядро стало рідким.

За допомогою даних, отриманих апаратом InSight, вчені покращують розуміння геологічної еволюції Марса Фото: NASA

Порівнюючи температури під поверхнею, отримані InSight, з температурами поверхні, вчені змогли виміряти швидкість перенесення тепла в корі. Так уперше вдалося оцінити щільність марсіанського ґрунту, вчені з'ясували, що щільність верхніх 30 см ґрунту можна порівняти зі щільністю базальтового піску. І це стало несподіваним відкриттям, адже дані орбітальних апаратів показували інше. Під цим шаром щільність ґрунту можна порівняти зі щільністю консолідованого піску і більш грубими фрагментами базальту.

Автори дослідження провели аналіз теплопровідності ґрунту та коливання температури. Також вони проаналізували найвищі та найнижчі денні температури протягом марсіанського року. Середня температура на глибині 40 см становила мінус 56 градусів Цельсія.

Пристрій, відомий також як "Марсіанський кріт" вимірював тепловий потік під поверхнею Марса. Хоча HP3 був створений для того, щоб проникнути на глибину до 5 метрів, пристрою вдалося, на подив учених, проникнути тільки на невелику глибину Фото: NASA

Отримані дані дали цінну інформацію про перенесення тепла на Марсі. Вчені виявили, що температура ґрунту змінювалася всього на 5-7 градусів Цельсія протягом марсіанського дня. При цьому температура на поверхні змінювалася на 110-130 градусів Цельсія.

За словами вчених, це говорить про те, що марсіанський ґрунт є відмінним ізолятором, значно зменшуючи великі перепади температур на невеликих глибинах. Це впливає на різні фізичні властивості марсіанського ґрунту, включно з еластичністю, теплопровідністю, теплоємністю, рухом матеріалу всередині та швидкістю, з якою сейсмічні хвилі можуть проходити через ґрунт.

Температура також чинить сильний вплив на хімічні реакції, які відбуваються в ґрунті, а отже, на потенційні біологічні процеси, що стосуються можливого мікробного життя на Марсі, кажуть учені.

Особливо цікаво, як з'ясували вчені, коливання температури сприяють утворенню солоних розчинів у марсіанському ґрунті впродовж 10 годин на день взимку та навесні. Тож затвердіння солоного розчину є найімовірнішим поясненням існування твердої кірки в ґрунті.

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