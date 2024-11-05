На Венере обнаружена неизвестная разновидность ударных кратеров: их раньше не видели (фото)

Новое исследование показало, что кратеры на Венере не обязательно выглядят так, как их обычно представляют.

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На Луне и Марсе можно найти очень много ударных кратеров разных размеров, которые остались после падения астероидов в разные периоды истории Солнечной системы. Даже на Земле сохранились некоторые древние ударные кратеры. Хотя Венера также покрыта кратерами, странно то, что на поверхности этой планеты не были обнаружены ударные кратеры диаметром более 300 км, известные как ударные бассейны. Теперь же ученые получили доказательство их существования. Просто эти кратеры выглядят не так, как ожидали ученые. Исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets, пишет ScienceAlert.

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Ученые изучили участок поверхности Венеры под названием тессера Хаастте-Баад. Эта особенность рельефа представляет собой ряд концентрических колец на поверхности Венеры диаметром примерно 1500 км. Считается, что этот регион является одним из самых древних участков поверхности Венеры и классифицируется как тессерная местность.

На Луне находится очень много кратеров разных размеров Фото: NASA

Исследование предполагает, что тессера Хаастте-Баад возникла в результате двух гигантских ударов, когда Венере было примерно 3,5 млрд лет и это тот самый ударный бассейн, который ранее не могли найти на этой планете. Ученые говорят, что результаты исследования показывают, что не все ударные кратеры выглядят одинаково и могут иметь совсем другую структуру.

Хотя Венера также покрыта кратерами, странно то, что на поверхности этой планеты не были обнаружены ударные кратеры диаметром более 300 км, известные как ударные бассейны Фото: ESA

Моделирование показывает, что неизвестные ударные объекты, создавшие скрытый ударный бассейн на Венере, имели ширину примерно 75 км и оба столкновение с планетой произошли подряд, что привело к изменению рельефа местности.

Радиолокационное изображение местности на Венере (вверху) и схема, на которой выделены концентрические кольца, нарисованные черным цветом (внизу) Фото: ScienceAlert

По словам ученых, в поисках ударных кратеров на Венере ранее искали углубления в коре, но для этого нужна толстая литосфера. Сейчас толщина литосферы Земли составляет примерно 112 км, но миллиарды лет назад ее толщина составляла всего почти 10 км. По словам ученых, тоники слой коры Венеры образовался над слоем расплавленной лавы в далеком прошлом, когда Венера почти полностью состояла из горячей магмы, которая еще не затвердела.

Моделирование показало, что два удара неизвестных огромных объектов из космоса по поверхности Венеры могли проломить тонкую литосферу. Это позволило расплавленной лаве просочиться наружу и в конечном итоге затвердеть, чтобы создать тессеры, которые видны на Венере.

Подобный процесс может происходить, ведь это астрономы обнаружили, например, на спутнике Юпитера Каллисто, где находится кольцевая структура диаметром 3800 км под названием Вальхалла. Считается, что такая особенность рельефа образовалась в результате падения крупного объекта на поверхность спутника Юпитера.

Подобный процесс может происходить, ведь это астрономы обнаружили, например, на спутнике Юпитера Каллисто, где находится кольцевая структура диаметром 3800 км под названием Вальхалла Фото: NASA

Что касается Венеры, то странно, что тессерная местность находится на плоских, приподнятых плато, где литосфера, вероятно, намного толще. Но авторы исследования считают, что это можно объяснить.

Когда огромное количество частично расплавленной лавы выходит на поверхность, то остается твердый остаток. Он намного прочнее, чем мантия внизу. Этот остаток также имеет меньшую плотность, чем вся мантия вокруг него. Таким образом он также плавучий. То есть этот остаток может поднимать рельеф тессеры. Если лава останется на месте, она затвердеет в этом поднятом положении. Если она стечет, то возвышенность рельефа опустится, как это видно на примере тессеры Хаастте-Баад.

Ученые пришли к выводу, что первый удар неизвестного объекта по Венере привел к образованию лавы, а второй — создал кольцевую структуру, которую можно увидеть сегодня.

Как уже писал Фокус, японские ученые успешно отправили в космос первый в мире деревянный спутник. Ученые хотят доказать, что деревянные спутники могут заменить металлические спутники, которые загрязняют атмосферу Земли.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли черную дыру с самой высокой скоростью поглощения материи. Это открытие может объяснить одну из главных загадок, которая касается того, почему в ранней Вселенной были обнаружены слишком массивные черные дыры.