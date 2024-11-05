Обнаружена рекордная черная дыра: пожирает материю в 40 раз быстрее известного предела (фото)

Новое открытие может объяснить, каким образом черные дыры в ранней Вселенной смогли стать чрезвычайно массивными за относительно короткий период времени.

Related video

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб сделали очень важное открытие. Они обнаружили относительно небольшую сверхмассивную черную дыру в ранней Вселенной, которая поглощает материю с невероятной скоростью. Эта скорость в 40 раз превышает теоретический максимум для такого процесса под названием предел Эддингтона. Обнаружение этой рекордной черной дыры может объяснить, как пожиратели материи смогли вырасти до впечатляющих размеров за относительно короткий период времени по космическим меркам в ранней Вселенной. Исследование опубликовано в Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы обнаружили новую сверхмассивную черную дыру в центре далекой галактики LID-568, которая существовала уже через 1,5 млрд лет после Большого взрыва. Хотя ранее ученые находили и более ранние черные дыры, но ни одна из них не может сравниться с этой. Как показало исследование, черная дыра в галактике LID-568 является объектом, который быстрее всего поглощает окружающую материю.

Когда черная дыра активно притягивает к себе окружающую материю, то последняя не сразу падает внутрь черной дыры, а закручивается вокруг нее в аккреционном диске. Только материя на внутреннем крае диска пересекает горизонт событий черной дыры и никогда не выходит наружу.

Огромное трение и гравитация нагревают аккреционный диск и поэтому он излучает яркий свет. Но свет оказывает своего рода давление. В определенный момент внешнее давление излучения соответствует внутреннему гравитационному притяжению черной дыры, что не позволяет материи попадать в черную дыру. Это и есть предел Эддингтона. Этот предел связан с максимальной яркостью черной дыры, а также со скоростью поглощения материи черной дырой. Пока есть равновесие между гравитацией черной дыры и давлением света, происходит обычное питание черной дыры.

Черная дыра LID-568 с самым быстрым процессом поглощения в представлении художника Фото: NOIRLab

Анализ полученных данных показал, что сверхмассивная черная дыра имеет массу, которая в 7,2 млн раз больше массы Солнца. А количество света, который выпускает аккреционный диск, намного больше, чем должно быть у черной дыры такой массы. Расчеты астрономов показали, что скорость поглощения черной дырой окружающей материи примерно в 40 раз больше, чем предел Эддингтона.

Сверхмассивные черные дыры могут в течение короткого периода времени по космическим меркам значительно превышать предел Эддингтона, и продолжать пожирать материю. Но до сих пор астрономы такого не видели.

Карликовая галактика LID-568 с быстро растущей черной дырой в ее центре в представлении художника Фото: NOIRLab

Новое открытие может объяснить одну из самых главных загадок Вселенной: каким образом черные дыры стали сверхмассивным относительно скоро по космическим меркам поле Большого взрыва. Считается, что для достижения огромной массы черным дыркам нужны миллиарды лет, но астрономы уже обнаружили в ранней Вселенной слишком массивных космических монстров.

Авторы исследования считают, что слишком быстрое питание черных дыр, которое превышает предел Эддингтона, может быть одним из вероятных объяснений вышеуказанной загадки. То есть, ученые считают, что во время короткого периода слишком быстрого поглощения материи черные дыры способны набрать очень большую массу.

Как уже писал Фокус, из-за проблем с кораблем Starliner Индия переносит запуск первых астронавтов в космос. Запуск космического корабля "Гаганьян" с индийскими астронавтами на борту перенесен на год позже запланированного срока.

Также Фокус писал о том, что новое исследование одной из самых ярких звезд на небе, показало, что она окружена очень необычным протопланетным диском. Предполагается, что какие-то неизвестные процессы сформировали это место, где должны возникнуть планеты, вокруг звезды Вега. Кстати, планет вокруг звезды, по крайней мере огромных, хотя они должны там быть, не обнаружили.