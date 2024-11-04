Обнаруженная структура вокруг звезды Вега озадачила ученых: происходит что-то странное (фото)

Астрономы получили новые изображение диска из обломков, окружающих одну из самых ярких звезд, и оказалось, что он идеально гладкий. Это большая проблема для понимания звездных систем.

Related video

С помощью космических телескопов Хаббл и Уэбб астрономы провели новое тщательное исследование одной из самых ярких звезд в ночном небе – звезды Вега в созвездии Лиры. Она находится на расстоянии примерно 25 световых лет от нас и окружена диском диаметром примерно 160 млрд км, состоящим из обломков, которые остались после формирования звезды. Именно в таких дисках возникают планеты. Но ученые не обнаружили доказательств существования гигантских планет вокруг Веги. Астрономы увидели идеальный круг без каких-либо разрушений, которые бы указывали на формирование таких планет. И это очень сильно озадачило астрономов, ведь придется изменить понимание формирование планетных систем. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Forbes.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сейчас известно, что планеты рождаются в диске из газа и пыли вокруг молодых звезд. Эти протопланетные диски являются остатком газового облака, из которого сформировалась звезда. Еще в 80-х года прошлого века астрономы обнаружили, что вокруг звезды Вега, которая находится на расстоянии примерно 25 световых лет от нас, находится протопланетный диск. Три года назад астрономы предположили, что вокруг Веги вращается планета размером с Нептун, но новое открытие все меняет.

Изображение протопланетного диска звезды Вега. Снимок телескопа Уэбб Фото: NASA

У звезды Вега, которой 455 млн лет (она в 10 раз моложе Солнца и в 40 раз ярче нашей звезды), как показали новые наблюдения идеально гладкий протопланетный диск. То есть в нем нет выпуклостей и неровностей, которые возникаю при формировании планет. По словам ученых, этот диск является уникальным и не похож ни на один протопланетный диск вокруг других звезд.

Вега является очень важной звездой для астрономов, ведь она является стандартом для измерения яркости или звездной величины для всех известных звезд. звездная величина Веги равна нулю.

Но гладкость диска Веги сбивает с толку астрономов, поскольку это означает, что состав ее системы отличается от Солнечной системы. Исследование показывает, что там точно нет планет с массой Нептуна и больше. Таким образом новое открытие заставляет ученых переосмыслить понимание формирования планетных систем.

Изображение протопланетного диска звезды Вега. Снимок телескопа Хаббл Фото: NASA

У Веги отсутствуют отличительные черты формирования планет, а значит существуют альтернативные механизмы этого процесса, говорят ученые.

Похожая на Вегу звезда Фомальгаут, которая также находится на расстоянии 25 световых лет от нас, возрастом 440 млн лет, имеет три пояса обломков. По словам ученых, эти звезды очень похожи, но сбивает с толку то, что при формировании планетных систем действует одна и та же физика в обеих системах. Но возле Фомальгаута скорее всего есть много планет, а возле Веги неизвестно есть ли они вообще. Еще предстоит выяснить, повлияла ли на протопланетный диск сама звезда или же околозвездная среда.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, откуда на самом деле прибыл на Землю межзвездный объект в 2014 году. Авторы исследования опровергают заявление астрофизика Ави Леба, что на нашу планету прибыл объект из другой звездной системы.

Также Фокус писал о новом исследовании, согласно которому, во время сильного сближения опасного астероида Апофис с Землей гравитация нашей планеты сильно изменит космический камень.