Ученые выяснили, откуда на самом деле прибыл на Землю межзвездный объект в 2014 году

Авторы исследования опровергают заявление астрофизика Ави Леба, что на нашу планету прибыл объект из другой звездной системы.

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Новое исследование показывает, что предполагаемый межзвездный объект, который наблюдался в виде огненного шара в атмосфере Земли над Тихим океаном в 2014 году, на самом деле имеет другое происхождение, пишет Space.

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В атмосферу Земли из космоса часто попадают метеориты. Одни сгорают в атмосфере, а другие достигают поверхности Земли. Когда метеориты летят сквозь атмосферу часто можно увидеть, что они представляют собой огненные шары. Это результат трения, что вызывает нагревание космического объекта, в результате чего он может испариться.

Американский астрофизик Ави Леб считает, что 8 января 2014 году над Тихим океаном был замечен межзвездный объект, обломки которого упали на дно океана возле Папуа-Новой Гвинеи. То есть этот объект прибыл к нам из-за пределов Солнечной системы. Леб даже организовал экспедицию, чтобы обнаружить обломки межзвездного объекта. В результате были обнаружены крошечные сферы, которые по словам астрофизика имеют химический состав, указывающий на то, что это действительно межзвездный объект. Но другие ученые провели свой анализ сфер и заявили о том, что это всего лишь промышленные отходы от сжигания угля, с чем Леб категорически не согласен.

Авторы нового исследования считают, что в 2014 году на Землю упал объект, который возник в Солнечной системе, и он не мог пережить вхождение в атмосферу, а значит никаких обломков не осталось. Ученые изучили скорость и траекторию движения объекта и считают, что неточности научных измерений могут показать, что обычные метеориты из Солнечной системы кажутся межзвездными объектами.

Ави Леб утверждает, что так называемый межзвездный объект летел скоростью 44,8 км/с, когда он вошел в атмосферу Земли. Это больше, чем скорость объектов, которые падают на нашу планету. При этом его орбита была гиперболической, то есть не замкнутой вокруг Солнца, а значит объект прибыл из-за пределов Солнечной системы.

Авторы нового исследования тщательно изучили все зарегистрированные объекты, проникающие на Землю из космоса. Они обнаружили, что некоторые огненные шары в атмосфере действительно могут иметь признаки межзвездных объектов из-за ошибок в измерениях.

Ученые делают вывод, что ни один упавший на Землю метеорит не имеет межзвездного происхождения. Также авторы исследования считают, что то, что обнаружил на дне Тихого океана Ави Леб не может быть обломками объекта, упавшего в 2014 году, и, скорее всего, это промышленные отходы.

Как уже писал Фокус, Ави Леб считает, что с помощью особенных туннелей в космосе люди могли бы изменить историю человечества. Дело в том, что эти туннели, или червоточины, помогают не только чрезвычайно быстро перемещаться в пространстве, но и во времени.

Также Фокус писал о том, что ученые стали на шаг ближе к созданию самого тяжелого химического элемента во Вселенной. В результате нового эксперимента ученым удалось синтезировать химический элемент под номером 116, но эта технология позволит создать самый тяжелый элемент под номером 120.