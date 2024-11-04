Учені з'ясували, звідки насправді прибув на Землю міжзоряний об'єкт у 2014 році

Автори дослідження спростовують заяву астрофізика Аві Леба, що на нашу планету прибув об'єкт з іншої зоряної системи.

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Нове дослідження показує, що передбачуваний міжзоряний об'єкт, який спостерігався у вигляді вогняної кулі в атмосфері Землі над Тихим океаном у 2014 році, насправді має інше походження, пише Space.

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В атмосферу Землі з космосу часто потрапляють метеорити. Одні згорають в атмосфері, а інші досягають поверхні Землі. Коли метеорити летять крізь атмосферу часто можна побачити, що вони являють собою вогняні кулі. Це результат тертя, що спричиняє нагрівання космічного об'єкта, внаслідок чого він може випаруватися.

Американський астрофізик Аві Леб вважає, що 8 січня 2014 року над Тихим океаном було помічено міжзоряний об'єкт, уламки якого впали на дно океану біля Папуа-Нової Гвінеї. Тобто цей об'єкт прибув до нас із-за меж Сонячної системи. Леб навіть організував експедицію, щоб виявити уламки міжзоряного об'єкта. У результаті було виявлено крихітні сфери, які, за словами астрофізика, мають хімічний склад, який вказує на те, що це дійсно міжзоряний об'єкт. Але інші вчені провели свій аналіз сфер і заявили про те, що це всього лише промислові відходи від спалювання вугілля, з чим Леб категорично не згоден.

Автори нового дослідження вважають, що 2014 року на Землю впав об'єкт, який виник у Сонячній системі, і він не міг пережити входження в атмосферу, а отже жодних уламків не залишилося. Учені вивчили швидкість і траєкторію руху об'єкта і вважають, що неточності наукових вимірювань можуть показати, що звичайні метеорити з Сонячної системи здаються міжзоряними об'єктами.

Аві Леб стверджує, що так званий міжзоряний об'єкт летів зі швидкістю 44,8 км/с, коли він увійшов в атмосферу Землі. Це більше, ніж швидкість об'єктів, які падають на нашу планету. При цьому його орбіта була гіперболічною, тобто не замкненою навколо Сонця, а значить об'єкт прибув з-за меж Сонячної системи.

Автори нового дослідження ретельно вивчили всі зареєстровані об'єкти, що проникають на Землю з космосу. Вони виявили, що деякі вогняні кулі в атмосфері дійсно можуть мати ознаки міжзоряних об'єктів через помилки у вимірах.

Учені роблять висновок, що жоден метеорит, який впав на Землю, не має міжзоряного походження. Також автори дослідження вважають, що те, що виявив на дні Тихого океану Аві Леб, не може бути уламками об'єкта, що впав 2014 року, і, найімовірніше, це промислові відходи.

Як уже писав Фокус, Аві Леб вважає, що за допомогою особливих тунелів у космосі люди могли б змінити історію людства. Річ у тім, що ці тунелі, або червоточини, допомагають не тільки надзвичайно швидко переміщатися в просторі, а й у часі.

Також Фокус писав про те, що вчені стали на крок ближче до створення найважчого хімічного елемента у Всесвіті. У результаті нового експерименту вченим вдалося синтезувати хімічний елемент під номером 116, але ця технологія дасть змогу створити найважчий елемент під номером 120.