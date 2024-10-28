Кротова нора інопланетян: як за допомогою проходу в космосі можна змінити минуле людства

Американський астрофізик Аві Леб вважає, що позаземні цивілізації, можливо, володіють технологією переміщення в часі, якою могли б скористатися люди.

Related video

У 1935 році Альберт Ейнштейн і Натан Розен відкрили гіпотетичну математичну структуру в просторі-часі, яка з'єднує дві окремі області простору. Теоретично подорож через таку структуру може забезпечити набагато швидше переміщення в просторі, ніж подорож у звичайному зовнішньому просторі-часі. Ці структури називаються мостом Ейнштейна-Розена, хоча більш відомі як червоточини або кротові нори. Вони являють собою своєрідний тунель, що з'єднує дві сильно віддалені точки простору-часу. Відомий американський астрофізик Аві Леб, який вважає, що ми не самотні у Всесвіті, припускає, що розвинені позаземні цивілізації можуть використовувати червоточини для переміщення в часі, і цією технологією може скористатися людство для виправлення власної історії, пише Debrief.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як побудувати стабільну червоточину?

У 1962 році Роберт Фуллер і Джон Вілер показали, що червоточина, яка має вхід і вихід і з'єднує дві області простору, як припустили Ейнштейн і Розен, не може бути стабільною. Це означає, що будь-який об'єкт, який потрапив до кротячої нори, не зможе з неї вийти в іншому кінці до того, як червоточина закриється.

Пізніше Стівен Гокінг та інші фізики запропонували можливе вирішення цієї проблеми. Учені припустили, що екзотична матерія з від'ємною густиною маси або енергії може стабілізувати червоточину і зробити так, щоб через неї гіпотетично можна було пройти.

За словами Леба, така екзотична субстанція існує у Всесвіті і називається темна енергія, яка викликає прискорене розширення космосу. Астрофізик каже, що для того, щоб побудувати червоточину, потрібно витягти темну енергію з навколишнього космосу. Але невідомо, чи можливо це робити, адже природа темної енергії також залишається невідомою.

У 1935 році Альберт Ейнштейн і Натан Розен відкрили гіпотетичну математичну структуру в просторі-часі, яка з'єднує дві окремі області простору. Теоретично подорож через таку структуру може забезпечити набагато швидше переміщення в просторі Фото: LiveScience

Подорож у часі можлива?

Водночас, як вважає Леб, будь-яка прохідна кротова нора могла б дозволити розвиненій інопланетній цивілізації подорожувати в часі. Це відбувається тому, що час усередині і зовні червоточини йде по-різному. У результаті синхронізований годинник на обох кінцях червоточини залишається синхронізованим для спостерігача, що проходить через червоточину. Уявіть собі спостерігачів на одному кінці червоточини, які зіткнулися зі сповільненням часу і постаріли менше, переміщаючись через кротову нору. Такі спостерігачі могли б одночасно підключатися до старішого кінця червоточини, тим самим дозволяючи старішій версії себе зустрітися зі своїми молодшими "я". З точки зору зовнішнього спостерігача таке явище можна інтерпретувати як машину часу, каже Леб.

Через таке можливе викривлення часу 1992 року Стівен Гокінг запропонував гіпотезу про захищеність хронології. Учений стверджував, що закони фізики запобігають подорожам у часі, гарантуючи, що Всесвіт залишиться безпечним для істориків.

За словами Леба, невідомо чи є вірною гіпотеза Гокінга, адже досі вчені не створили теорію, яка об'єднує квантову механіку і гравітацію. Якщо гіпотеза правильна, то прохідні червоточини не можуть прилаштувати ні позаземні цивілізації, ні людство.

Як інопланетяни можуть допомогти виправити історію людства?

Астрофізик припускає, що якщо ми коли-небудь виявимо біля Землі інопланетян, які використовували червоточину, щоб подорожувати швидше за швидкість світла, стане зрозуміло, що гіпотеза Гокінга невірна і що подорожі в часі можливі. Це відкриття також матиме величезні наслідки для створюваної вченими теорії квантової гравітації.

Астрофізик припускає, що якщо ми коли-небудь виявимо біля Землі інопланетян, які використовували червоточину, щоб подорожувати швидше за швидкість світла, стане зрозуміло, що гіпотеза Гокінга хибна і що подорожі в часі можливі... Фото: space.com

З іншого боку, як каже Леб, це також порушить етичні питання, наприклад, чи повинні ми запросити доступ до інопланетної машини часу і повернутися в минуле, щоб, наприклад, вбити Адольфа Гітлера до того, як він почав Другу світову війну.

Однією з можливих переваг зустрічі людей з інопланетянами, які використовують квантово-гравітаційний пристрій, якраз і буде отримання доступу до своєрідної машини часу, щоб виправити нашу історію. Ще однією перевагою буде отримання можливості подорожувати в найвіддаленіші куточки Всесвіту протягом людського життя за допомогою червоточини, каже Леб.

Астрофізик вважає, що насамперед у такому разі потрібно виправити історію людства, перш ніж вирушати в міжзоряну подорож. Леб аргументує це тим, що люди знають, що потрібно виправити в минулому, але не знають, який міжзоряний пункт призначення вартий того, щоб скористатися кротовою норою.

Знайомство з технологіями позаземних цивілізацій може допомогти нашому науковому прогресу. Люди відкрили квантову механіку і загальну теорію відносності лише століття тому, і нам ще багато чого належить навчитися, резюмує Леб.

Як уже писав Фокус, на Титані кудись зникають ударні кратери. На супутнику Сатурна знайшли підземну структуру завширшки 10 км. Вчені вважають, що розгадали одну із загадок супутника Сатурна. Нове дослідження показало, що ховається під поверхнею Титана.