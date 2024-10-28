Кротовая нора инопланетян: как с помощью прохода в космосе можно изменить прошлое человечества

Американский астрофизик Ави Леб считает, что внеземные цивилизации, возможно, обладают технологией перемещения во времени, которой могли бы воспользоваться люди.

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В 1935 году Альберт Эйнштейн и Натан Розен открыли гипотетическую математическую структуру в пространстве-времени, которая соединяет две отдельные области пространства. Теоретически путешествие через такую структуру может обеспечить гораздо более быстрое перемещение в пространстве, чем путешествие в обычном внешнем пространстве-времени. Эти структуры называются мостом Эйнштейна-Розена, хотя более известны как червоточины или кротовые норы. Они представляют собой своеобразный туннель, соединяющий две сильно удаленные точки пространства-времени. Известный американский астрофизик Ави Леб, который считает, что мы не одиноки во Вселенной, предполагает, что развитые внеземные цивилизации могут использовать червоточины для перемещения во времени и данной технологией может воспользоваться человечество для исправления собственной истории, пишет Debrief.

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Как построить стабильную червоточину?

В 1962 году Роберт Фуллер и Джон Уилер показали, что червоточина, которая имеет вход и выход и соединяет две области пространства, как предположили Эйнштейн и Розен, не может быть стабильной. Это значит, что любой объект, попавший в кротовую нору не сможет из нее выйти в другом конце до того, как червоточина закроется.

Позже Стивен Хокинг и другие физики предложили возможное решение этой проблемы. Ученые предположили, что экзотическая материя с отрицательной плотностью массы или энергии может стабилизировать червоточину и сделать так, чтобы через нее гипотетически можно было пройти.

По словам Леба, такая экзотическая субстанция существует во Вселенной и называется темная энергия, которая вызывает ускоренное расширение космоса. Астрофизик говорит, что для того, чтобы построить червоточину, нужно извлечь темную энергию из окружающего космоса. Но неизвестно, возможно ли это делать, ведь природа темной энергии также остается неизвестной.

В 1935 году Альберт Эйнштейн и Натан Розен открыли гипотетическую математическую структуру в пространстве-времени, которая соединяет две отдельные области пространства. Теоретически путешествие через такую структуру может обеспечить гораздо более быстрое перемещение в пространстве Фото: LiveScience

Путешествие во времени возможно?

В то же время, как считает Леб, любая проходимая кротовая нора могла бы позволить развитой инопланетной цивилизации путешествовать во времени. Это происходит потому, что время внутри и снаружи червоточины идет по-разному. В результате синхронизированные часы на обоих концах червоточины остаются синхронизированными для наблюдателя, проходящего через червоточину. Представьте себе наблюдателей на одном конце червоточины, которые столкнулись с замедлением времени и постарели меньше, перемещаясь через кротовую нору. Такие наблюдатели могли бы одновременно подключаться к более старому концу червоточины, тем самым позволяя более старой версии себя встретиться со своими более молодыми "я". С точки зрения внешнего наблюдателя такое явление можно интерпретировать как машину времени, говорит Леб.

Из-за такого возможного искривления времени в 1992 году Стивен Хокинг предложил гипотезу о защищенности хронологии. Ученый утверждал, что законы физики предотвращают путешествия во времени, гарантируя, что Вселенная останется безопасной для историков.

По словам Леба, неизвестно является ли верной гипотеза Хокинга, ведь до сих ученые не создали теорию, которая объединяет квантовую механику и гравитацию. Если гипотеза верна, то проходимые червоточины не могут пристроить ни внеземные цивилизации, ни человечество.

Как инопланетяне могут помочь исправить историю человечества?

Астрофизик предполагает, что если мы когда-нибудь обнаружим возле Земли инопланетян, который использовали червоточину, чтобы путешествовать быстрее скорости света, станет понятно, что гипотеза Хокинга неверна и что путешествия во времени возможны. Это открытие также будет иметь огромные последствия для создаваемой учеными теории квантовой гравитации.

Астрофизик предполагает, что если мы когда-нибудь обнаружим возле Земли инопланетян, который использовали червоточину, чтобы путешествовать быстрее скорости света, станет понятно, что гипотеза Хокинга неверна и что путешествия во времени возможны Фото: space.com

С другой стороны, как говорит Леб, это также поднимет этические вопросы, например, должны ли мы запросить доступ к инопланетной машине времени и вернуться в прошлое, чтобы, например, убить Адольфа Гитлера до того, как он начал Вторую мировую войну.

Одним из возможных преимуществ встречи людей с инопланетными, использующими квантово-гравитационное устройство, как раз и будет получение доступа к своеобразной машине времени, чтобы исправить нашу историю. Еще одним преимуществом будет получение возможности путешествовать в самые далекие уголки Вселенной в течение человеческой жизни с помощью червоточины, говорит Леб.

Астрофизик считает, что в первую очередь в таком случае нужно исправить историю человечества, прежде чем отправляться в межзвездное путешествие. Леб аргументирует это тем, что люди знают, что нужно исправить в прошлом, но не знают, какой межзвездный пункт назначения стоит того, чтобы воспользоваться кротовой норой.

Знакомство с технологиями внеземных цивилизаций может помочь нашему научному прогрессу. Люди открыли квантовую механику и общую теорию относительности всего столетие назад и нам еще многому предстоит научиться, резюмирует Леб.

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