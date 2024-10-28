На Титане куда-то пропадают ударные кратеры: на спутнике нашли подземную структуру шириной 10 км

Ученые считают, что разгадали одну из загадок спутника Сатурна. Новое исследование показало, что скрывается под поверхностью Титана.

Related video

Спутник Сатурна Титан – единственное в Солнечной системе место, кроме Земли, где есть реки, озера и моря. Но из-за очень низких температур на Титане вся эта жидкость состоит из углеводородов, таких как метан и этан. Поверхность же спутника состоит из твердого водяного льда, пишет SciTechDaily.

Исследование планетологов из Гавайского университета в Маноа показало, что во льдах Титана также может быть заключен метан. Он может образовывать уникальную кору, толщиной до 10 километров.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Такая кора может согревать жидкости под коркой льда на спутнике и объясняет богатую метаном атмосферу Титана.

К такому выводу ученые пришли после того, как обнаружили, что ударные кратеры на Титане на сотни метров мельче, чем должны были быть. Согласно данным NASA, на Титане находится всего 90 кратеров.

"Мы ожидали увидеть намного больше ударных кратеров на поверхности, которые должны быть намного глубже, чем наблюдаемые на Титане. Нечто уникальное на Титане заставляет кратеры становиться мельче и полностью исчезать со временем", — говорит руководитель исследования Лорен Шурмайер.

Исследователи создали компьютерную модель, чтобы выяснить, как рельеф Титана может восстанавливаться после космических ударов, если его ледяной панцирь покрыт слоем изолирующего метанового клатратного льда. Это разновидность твердого ледяного льда с метановым газом, который закрыт в кристаллической структуре.

Ученые не знают изначальную форму кратеров Титана, поэтому они смоделировали две вероятные глубины, основанные на данных о кратерах на ледяном спутнике Ганимеде.

"Использовав такой метод анализа, мы пришли к выводу, что ширина слоя метанового клатрата составляет от 5 до 10 километров. Именно такая толщина коры сделала глубину кратеров такой, какую мы наблюдаем на Титане. Кора метанового клатрата нагревает внутреннюю часть Титана и приводит к обмелению кратеров со скоростью, которая наблюдается на быстро движущихся тающих ледников Земли", — подытожили ученые.

Понимание того, насколько огромен метановый ледяной панцирь Титана очень важно, потому как это объясняет богатую метаном атмосферу Титана. Также это позволяет разобраться в углеродном цикле Титана.

"Титан является естественной лабораторией для изучения того, как парниковый газ метан нагревается и циркулирует в атмосфере. На Земле гидраты клатрата метана находятся в вечной мерзлоте Сибири, а также под арктическим морским дном. Сейчас эти залежи дестабилизируются и выделяют метан. Поэтому уроки Титана могут стать очень важным для людей на Земле", — добавила Шурмайер.

Напомним, сколько на самом деле спутников у Юпитера и Сатурна. У Земли есть всего один спутник — Луна. Но у двух самых больших планет Солнечной системы их намного больше, и они постоянно соревнуются за право называться планетой-рекордсменом.