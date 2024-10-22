Планета-рекордсмен только одна: сколько на самом деле спутников у Юпитера и Сатурна (фото)

У Земли есть всего один спутник – Луна. Но у двух самых больших планет Солнечной системы их намного больше, и они постоянно соревнуются за право называться планетой-рекордсменом.

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Только у Меркурия и Венеры нет естественных спутников. У остальных шести планет Солнечной системы они есть, но больше всего их у двух газовых гигантов – Юпитера и Сатурна. Что касается Юпитера, то, хотя известно точное количество его спутников на сегодняшний день, все же с ними не все так просто. Так сколько же на самом деле спутников у Юпитера и Сатурна, и какая планета имеет их больше всего? Об этом пишет Live Science.

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NASA отправило на исследование Европы огромный космический аппарат Europa Clipper

Сколько спутников у Юпитера?

На прошлой неделе самым известным спутником Юпитера стала Европа. Дело в том, что как уже писал Фокус, NASA отправило на исследование этого мира огромный космический аппарат Europa Clipper. Европа считается одним из лучших мест для поиска инопланетной жизни в Солнечной системе благодаря наличию под ледяной корой океана с жидкой водой.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA

Но Европа – это один из четырех самых известных и самых больших спутников Юпитера, которые еще называют галилеевыми спутниками. Просто их в 1610 году впервые обнаружил знаменитый ученый Галилео Галилей.

Юпитер Фото: NASA

Кроме Европы самыми большими спутниками Юпитера являются Ганимед, Каллисто и Ио. Свои названия данные миры получили в честь персонажей древнегреческой мифологии, который были связаны с главным богом Зевсом. Самая большая планета Солнечной системы носит его имя, хотя это названием взято из древнеримской мифологии, где Зевс стал Юпитером.

Спутник Юпитера Ганимед Фото: wikipedia

Все четыре главных спутника Юпитера или почти такого же размера, как Луна, или больше. Самое интересное, что масса этого квартета составляет примерно 99,97% массы всех объектов, которые вращаются вокруг газового гиганта. Из-за своего размера и того, у на этих мирах происходят геологические процессы, галилеевы спутники имеют тонкую атмосферу.

По состоянию на октябрь 2024 года у Юпитера обнаружили 95 спутников. Но на самом деле ситуация с количеством спутников этой планеты немного сложнее.

Остальной 91 спутник, кроме четырех вышеназванных, имеет диаметр более 1 км. Интересно, что только 57 из них имеют имена. И только 8 их этого обширного списка имеют правильные круговые орбиты. При этом известно, что ни на одном из данных спутников нет атмосферы, ведь они слишком маленькие, чтобы ее удержать.

Кроме официально признанных 95 спутников Юпитера вокруг планеты вращаются тысячи более мелких "спутников". Большинство из них представляют собой захваченные гравитацией газового гиганта астероиды и их обломки.

Сколько спутников у Сатурна?

Еще одной планетой в Солнечной системе, которая имеет очень много спутников, является Сатурн, второй по размеру мир, который вращается вокруг Солнца. Десятки лет Юпитер и Сатурн соревновались между собой за звание планеты с самым большим количеством спутников. Пока что Сатурн победил.

Сатурн Фото: NASA

Восемь самых больших спутников Сатурна были обнаружены в период между 1671 и 1848 годами. В течение почти 80 лет с начала ХХ века астрономы знали о том, что у Сатурна есть 8 спутников, а у Юпитера – 12. Но все изменилось в 1979 году, когда два зонда NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2" обнаружили 2 новых спутника у Юпитера и 3 у Сатурна.

Исходя из полученных данных, астрономы решили, что скорее всего эти планеты имеют гораздо больше спутников, чем известно. В течение следующих более 40 лет продолжалась охота за неизвестными мирами, которые вращаются вокруг двух газовых гигантов. В течение 5 лет, с 2018 по 2023 год, статус планеты с рекордным количеством спутников переходил От Сатурна к Юпитеру и наоборот.

По состоянию на октябрь 2024 года победителем в этом космическом соревновании пока что является Сатурн. У него обнаружено 146 спутников.

Спутник Сатурна Титан Фото: NASA

Инопланетная жизнь в Солнечной системе

Самый большой спутник Сатурна называется Титан, который почти в 2 раза больше Луны. Это особенный мир, имеющий толстую атмосферу, а также моря, реки, и озера на поверхности. Но они состоят не из воды, а в основном из метана. Ученые считают, что на Титане также, как и на Европе, может существовать инопланетная жизнь.

О том, живут ли инопланетяне, скорее всего в виде микроорганизмов, и есть ли вообще необходимые для жизни ингредиенты на Европе и Титане, мы сможем узнать уже в ближайшем будущем. Аппарат Europa Clipper начнет изучать спутник Юпитера в 2030 году. Если все пойдет по плану, то NASA в 2028 году отправит на Титан летательный аппарат Dragonfly, который начнет изучать спутник Сатурна в 2034 году.

Как уже писал Фокус, огромный гость из космоса прибыл на Землю 3 млрд лет назад и помог развитию жизни. Ученые считают, что примерно 3,26 млрд лет назад на Землю упал гигантский астероид, который не уничтожил ранние живые организмы, а помог им процветать.

Также Фокус писал о том, какие процессы происходят при столкновении двух черных дыр, что приводит к появлению новой черной дыры, как это не странно, с меньшей массой, чем общая масса изначальных пожирателей материи.

Еще Фокус писал о том, что NASA удалось установить рекорд дальности передачи информации с помощью лазерной связи из глубокого космоса.