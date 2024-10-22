Видео с котом с расстояния 30 млн км от Земли: NASA завершило испытание лазерной связи (видео)

NASA достигло впечатляющей пропускной способности передачи данных из глубокого космоса с помощью новой системы лазерной связи.

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В NASA подвели итоги первой фазы испытаний новой технологии лазерной связи в космосе под названием Deep Space Optical Communications. В течение года ученые передавали и получали данные, в том числе и видео в высоком качестве с помощью космического аппарата "Психея" и двух наземных станций, пишет ScienceAlert.

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Новая технология связи для глубокого космоса

Испытание новой технологии лазерной связи началось в октябре 2023 года, когда к богатому металлами астероиду (16) Психея отправился космический аппарат "Психея". На нем был установлен специальный передатчик лазерных сигналов, которые принимают две наземные станции. В течение года ученые неоднократно обменивались сообщениями с космическим аппаратом. И теперь первая фаза испытания новой технологии завершилась, сообщили в NASA.

С помощью новой технологии лазерной связи можно передавать научные данные, изображения и видео в высоком разрешении в 100 раз быстрее, чем с помощью радиоволн. Эта технология позволит улучшить связь между Землей и Марсом, когда там высадятся астронавты. Также она будет использоваться для общения с миссиями в более глубокий космос.

Специальный прибор на аппарате "Психея" настроен на определенную частоту инфракрасного света. Эта частота намного выше, чем у обычной радиочастотной связи. Таким образом высокая частота гарантирует более высокую скорость передачи данных и больший объем передаваемой информации.

С помощью новой технологии лазерной связи можно передавать научные данные, изображения и видео в высоком разрешении в 100 раз быстрее, чем с помощью радиоволн Фото: NASA

Кот из глубокого космоса

Одним из важных достижений в испытании новой технологии лазерной связи стала передача видео в очень высоком качестве с котом одного из сотрудников NASA с расстояния 30 млн км от Земли. Аппарат "Психея" передал на Землю это видео с высокой скоростью в декабре прошлого года.

Когда аппарат "Психея" позже находился на расстоянии 53 млн км он смог передавать данные с максимальной скоростью 267 мегабит в секунду. Кстати, 53 млн км – это расстояние минимальное расстояние от Земли до Марса, когда Красная планета находится ближе всего к нам.

В июне этого года аппарат "Психея" передавал данные с помощью лазерной связи с расстояния 390 млн км от Земли. Это почти в 2 раза дальше чем находится наша планета от Солнца. В этот раз данные передавались со скоростью 6,25 мегабит в секунду. Как и ожидали ученые с увеличением расстояния скорость передачи информации снижается. И все же это намного быстрее, чем передача данным с помощью радиочастотной связи.

Рекорд лазерной связи

Позже летом 2024 года NASA получило сигнал от аппарата "Психея" с расстояния 490 млн км. Это самое большое расстояние, которое разделяет Землю и Марс во время их орбитального движения вокруг Солнца. Это было рекордной расстояние, на котором проверили новую технологию лазерной связи в рамках первой фазы испытаний.

По словам ученых из NASA, они доказали, что, как и ожидалось, снижение скорости передачи данных было пропорционально обратному квадрату расстояния между Землей и зондом "Психея". Последний продолжает свой полет к астероиду (16) Психея, который находится в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Зонд должен выяснить, действительно ли астероид состоит из огромного количества ценных металлов, стоимость которых оценивается в квадриллионы долларов.

В NASA сообщили, что вторая короткая фаза испытаний технологии лазерной связи начнется в начале ноября и данная система начнет полноценную работу в конце этого года.

Зонд "Психея" должен прибыть к своей цели в 2029 году, поэтому у NASA будет много времени, чтобы продолжить изучать эффективность лазерной связи в глубоком космосе. В любом случае, даже если система лазерной связи выйдет из строя, то у зонда "Психея" есть резервная система радиочастотной связи.

Астероид (16) Психея Фото: NASA

Как уже писал Фокус, на Луне и Марсе есть угроза для приземления космических кораблей, но появилось решение проблемы. Когда космические корабли или посадочные модули совершают посадку, они поднимают слишком много пыли, которая покрывает их навигационные камеры.

Ранее в этом году, как уже писал Фокус, ученые обнаружили, что астероид (16) Психея подвергается влиянию ржавчины.

Что касается лазеров, то, как уже писал Фокус, ученые создали сверхкороткие лазерные импульсы с самой высокой мощностью. Новый самый мощный пикосекундный лазер может изменить многие технологии.