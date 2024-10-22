Физики создали самый мощный пикосекундный лазер в мире: он может изменить технологии (фото)

Ученые создали сверхкороткие лазерные импульсы с самой большой мощностью, когда-либо получаемой во время экспериментов.

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Любое достижение в области лазерной физики имеет огромное значение, ведь улучшенные лазеры можно применять в разных отраслях: от космической связи до термоядерной энергетики. Швейцарские физики смогли создать самый мощный пикосекундный лазер в мире. Ученые создали сверхкороткие лазерные импульсы с максимальной мощностью 100 МВт. Исследование было опубликовано в журнале Optica, пишет ScienceAlert.

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Полученные лазерные импульсы длятся менее пикосекунды, а это миллионная доля миллионной доли секунды. При этом максимальная мощность лазера составляет 100 МВт, а этого достаточно, чтобы в течение короткого времени обеспечить энергией 100 000 пылесосов от одного лазерного импульса. Средняя мощность полученных лазерных импульсов составляет 550 Вт, а это больше на 50%, чем удалось получить во время прошлых экспериментов.

Физики представили короткий импульсный дисковый лазер, основанный на сверхтонких дисках, которые удерживают кристалл, содержащий атомы иттербия. Диск создает лазерный луч, когда эти атомы возбуждаются.

Круглый диск-усилитель в центре лазера Фото: ScienceAlert

Физики во время эксперимента применили два нововведения. Они по-особенному расположили зеркала для того, чтобы создать улучшенную "реплицирующую полость", которая способна отражать и усиливать лазерный луч до более высоких уровней энергии без потери стабильности.

Ученые создали сверхкороткие лазерные импульсы с самой большой мощностью, когда-либо получаемой во время экспериментов Фото: ScienceAlert

Также ученые использовали в лазере полупроводниковое зеркало, которое помогает превращать лазерный свет в короткие, мощные импульсы. Это зеркало было усовершенствовано, в том числе с помощью добавление тонкого сапфирового окна.

Ранее для такого усиления лазерного света необходимо было больше энергии и более крупных инструментов. Но новая установка более компактная и эффективная, говорят физики.

Ученые считают, что их лазер-рекордсмен может иметь множество применений. Пикосекундный лазер можно применить для проведения высокоточных измерений и обработки материалов. В частности, его можно использовать в сверхточных часах для проведения более точных измерений времени и природных явлений. Такие лазеры также можно использовать для тестирования материалов без проникновения в них. Например, с помощью лазера можно искать дефекты. Также ученые считают, что эти лазеры можно использовать для сканирования тела человека.

Как уже писал Фокус, на орбите распался на части американский спутник и это большая проблема. Обломки спутника являются очередной угрозой для работающих космических аппаратов.

Также Фокус писал о теории физика Никодема Поплавского, который считает, что черные дыры являются проходом в другие миры. При этом именно выход материи с другой стороны черной дыры мог создать начало нашей Вселенной.